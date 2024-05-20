مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة نقل فى أسوان

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان.

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر بتهتك فى اليدين وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين مصرع “رمضان فريد محمد، 45 سنة”، وإصابة “محمد نصر الدين محمد- 30 سنة” سودانى الجنسية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.