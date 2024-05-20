الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. 8 مصابين إثر حادث تصادم فى أسوان

اسعاف
اسعاف

أُصيب 8 أشخاص اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ربع نقل، مساء اليوم الإثنين، أمام قرية دارالسلام التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تفاصيل الواقعة 

ترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين وتحديدًا أما قرية دارالسلام التابعة لمدينة دارو، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى إلى مستشفى دراو؛ لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة للمعاينة، وبالفحص تبيَّن إصابة كلا من: مصطفى كامل سعيد، يبلغ من العمر 36 سنة، أحمد محمود عبدالله، 35 سنة، ياسمين محمد يوسف، 18 سنة، صفية محمد قوت، 18 سنة، رحمة أحمد صالح، 18 سنة، هشام ناصر حمدان، 19 سنة، ندا احمد السيد 28 سنة، محمد وجيه 38 سنة. 

وتباينت الإصابات بين الكدمات والجروح والكسور للمصابين جراء حادث التصادم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان حادث تصادم 8 مصابين مستشفي دراو

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