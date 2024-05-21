إطلاق حملة "أعرف حقك" للاستخدام الآمن لخدمات الإنترنت بأسوان يونيو المقبل

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد الجهاز المركزى لتنظيم الإتصالات للإعداد والتجهيز لإطلاق حملة التوعية التى سيتم تنظيمها على مدار يومى 2 و3 يونيو المقبل تحت شعار "أعرف حقك" لكيفية الاستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت، حيث تستهدف المجتمع المدنى وطلاب المدارس والجامعة والمرأة وذوى الهمم، وأيضًا العاملين بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والمحليات.

وجاء ذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتأكيدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطبيق منظومة التحول الرقمى، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

وحضر اللقاء اللواء محمد السجلابى رئيس الإدارة التنفيذية للعلاقات الحكومية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأيضًا العقيد أيمن سالم مدير الإتصال الحكومى، والمهندس ضياء سليمان مسئول التوعية بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، فضلًا عن العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة.

محافظ أسوان يشيد بالدور البناء والتنموى والمثمر الذى تقوم به وزارة الاتصالات

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية، بالدور البناء والتنموى والمثمر الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت والدعم الكبير الذى يتم تقديمه للمحافظة مما ساهم فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال التحول الرقمى، وبالتالى الفصل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإدارى والمالى.

وأكد على حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى محور " أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا " لعام 2023، وإنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة بتكلفة 21 مليون جنيه، وربطه بـ 11 مركز تكنولوجى بمختلف المدن والمراكز، ودعمها بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة والكوادر البشرية المدربة مما ساهم فى الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن.

هذا ومن المقرر أن تتضمن فعاليات حملة التوعية التعريف بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرات الجهاز وحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية، والمحافظ الإلكترونية والشكاوى، والسلامة من أبراج تقوية شبكات الهاتف المحمول، والتكنولوجيا المتطورة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعى، والأمن السيبراني.