إصابة 8 سائحين إثر انقلاب سيارة في أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الغربي شمال أسوان، مما أسفر عن إصابة 8 سائحين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة إدفو شمال المحافظة.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 8 أجانب يحملون الجنسية الصينية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.