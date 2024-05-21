الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 في انقلاب "توك توك" عند مدخل الجزيرة بأسوان

توك توك
توك توك

وقع حادث انقلاب مركبة "توكتوك" أمام مدخل منطقة الجزيرة بمدينة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن 3 بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة 

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث إنقلاب "توك توك " أمام مدخل منطقة الجزيرة التابعة لدائرة المدينة. 

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينتة وازالة اثار الحادث من الطريق. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

أنقلاب توكتوك حادث إصابة 3 أشخاص الجزيرة المستشفى

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