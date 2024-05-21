أسوان ترفع درجة الاستعداد لمواجهة أمراض الصيف

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بمديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية لاستكمال الجهود ورفع درجة الاستعداد بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية، وخاصة أقسام الحميات للتعامل مع أمراض الصيف، لاسيما حالات الإجهاد الحرارى، مع توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بأقسام الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى زيادة عدد الكوادر البشرية بهذه الأقسام للتدخل مع أي حالات طارئة على أن يتواكب مع ذلك تكثيف ندوات التوعية للمواطنين لتجنب الإختزان الحرارى.

تنفيذ خطة الإصحاح البيئى ومكافحة أنواع التلوث

ووجه محافظ أسوان أن يتوازى مع ذلك تنفيذ خطة الإصحاح البيئى ومكافحة أنواع التلوث لمصادر الماء والغذاء وتشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات، ومراقبة عمليات الصرف الصحى لمنع حدوث أى تلوث بيئى، ومراقبة وتكثيف النظافة العامة والتخلص الآمن من القمامة، ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض من خلال رش المبيدات بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.

من جانبه، أوضح د.مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أن خطة مواجهة أمراض الصيف تستهدف الإكتشاف المبكر للأمراض المعدية للتعامل الفورى معها لمنع حدوث تفشيات وبائية.

ولفت د.مصطفى أبو المجد، إلى أنه بالتوازى يتم الترصد الإيجابى النشط لفحص عينات المياه والصرف الصحى العشوائية بالمناطق ذات الخطورة العالية، مع التثقيف الصحى والإعلامى والمشاركة المجتمعية واتباع الأساليب الصحية للنظافة العامة بكيفيات التخلص من جميع أنواع الفضلات وكذلك من خلال إدارات الثقافة الصحية بالمديريات والإدارات الفرعية، إضافة إلى إعداد برامج صحية موجهة للمواطنين عن كيفية الوقاية من أمراض الصيف.

جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لمحافظة أسوان لتحقيق التكامل بين الجهات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.