الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مديرية العمل بأسوان: تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية لـ110 شاب وفتيات

الحاصلين علي الشهادات
الحاصلين علي الشهادات

سلمت مديرية العمل فى أسوان شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية لعدد 110 شباب وفتيات، تم تدريبهم على مهن مطلوبة  لسوق العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى بمركز التدريب المهنى بالمحمودية. 

 

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة واللواء أشرف عطية محافظ الإقليم. 

تسليم شهادات إتمام البرامج التدريبية المهنية لـ110 شباب وفتيات

 

من جانبه، قال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان إن شهادات إتمام التدريب المهنى تم تسليمها لمن اجتازوا الاختبارات النظرية والعملية لعدد 6 برامج وهى الطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الآلى، صيانة المحمول، والتطريز اليدوى، الملابس الجاهزة والتى تم تنفيذها خلال الـ6 أشهر الماضية حيث تم تدريب الشباب من الجنسين تدريبات نظرية وعملية، بجانب الزيارات التدريبية الميدانية لمواقع خارجية لتطبيق نظام المعايشة. 

 

ولفت إلى أنه حضر تسليم الشهادات لخريجي البرامج مينا ناجى المنسق الميداني والمسئول عن تنفيذ البرامج التدريبية وممثلا عن برنامج الأغذية العالمى بأسوان. 

 

وأضاف فوزى صابر أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل مركز التدريب التابع للمديرية، وأيضًا منسقي البرامج بالأغذية العالمى حرصًا على جودة الخدمة التدريبية المقدمة بدءًا من التنسيق وإجراء المقابلات الشخصية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والتركيز علي مناطق وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ودمج ذوي الهمم مع أقارنهم فى ذات البرامج، وتوفير سبل الإعاشة للمتدربين من توفير بدلات انتقال ووجبة جافة من قبل برنامج الأغذية وتطبيق نظام التوأمة المهنية فى تنفيذ هذه البرامج. 

 

 فيما عبّر شباب الخريجين عن كامل سعادتهم وامتنانهم لوزير العمل ولمحافظ أسوان لدعمهم وتشجيعيهم المستمر، وتوفير فرص تدريبية بجودة عالية لهم.

مديرية العمل بأسوان إتمام البرامج التدريبية المهنية 110 شاب وفتاه مهن مختلفة سوق العمل

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