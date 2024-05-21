الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم مرشدة سياحية وسائق.. أسماء المصابين في حادث سيارة "صحراوي أسوان"

سيارات اسعاف لنقل
سيارات اسعاف لنقل المصابين - آرشيفية

بلغت إعداد الحصيلة النهائية للمصابين في حادث انقلاب سيارة سياحية على الطريق الصحراوي الغربي، تحديدًا عند مدخل مركز إدفو شمال محافظة أسوان، 10 بدلا من 8.

وأصيب في الحادث مرشد سياحي يرافق السياح، بالإضافة إلى السائق.

وفيما يلي بيان بأسماء المصابين في الحادث:

- هان هان، يبلغ من العمر 13 عامًا، وقد أصيب بكدمات وسحجات في الجسم.
- شانجى ميرى، عمرها 24 سنة، وإصابتها كانت بكدمات وسحجات في الجسم.
- لوس سى سى، عمرها 33 سنة، وتشخيص إصابتها كان اشتباه كسر في العمود الفقري.
- دورجه جى، عمره 56 سنة، شانجى مى، عمرها 24 سنة، وتشن سو شيان، عمرها 25 سنة، وو س س، عمره 24 سنة، جميعهم أصيبوا بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

كما أصيب في الحادث المرشدة السياحية المرافقة للسائحين والتي تدعى مروة عبدالله حمد، وتبلغ من العمر 29 عامًا وهي مصرية الجنسية، وكذلك السائق الذي يدعى عبدالرحمن محمد فتحى، ويبلغ من العمر 31 عامًا، وإصابتهما كانت بكدمات وسحجات في الجسم.
وتبين أن 8 من المصابين صينين الجنسية، والمرشدة السياحية والسائق مصريين الجنسية، وجاءت الأسماء كالتالى:

كما أصيب بالحادث المرشد السياحية المرافقة للسائحين وهى مروة عبدالله حمد، عمرها 29 سنه، مصرية الجنسية، وعبدالرحمن محمد فتحى، عمره 31 سنة، السائق، مصرى الجنسية، وإصابتهم كدمات وسحجات بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج بمستشفي النيل بمركز إدفو.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

ووقع حادث انقلاب سيارة مساء اليوم، بالطريق الصحراوي الغربي شمال أسوان، مما أسفر عن إصابة 8 سائحين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الواقعة 

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة إدفو شمال المحافظة. 

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 8 أجانب يحملون الجنسية الصينية، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية للطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان الحصيلة النهائية 10 أشخاص صنين الجنسية حادث

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