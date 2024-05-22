لطلاب الشهادة الإعدادية.. كيف تلتحق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا في أسوان؟

أوضحت مديرية التربية والتعليم بأسوان، لطلاب الشهادة الاعدادية الراغبين فى الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، يمكنكم التعرف على هذه المدارس وتخصصاتها، من خلال عدد من الصور التي تحتوي على أسماء المدارس ومواقع تواجدها بالمحافظات.

وجاء ذلك عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أوضحت مديرية التربية والتعليم أن بعد تعرف الطلاب المدارس يمكن تسجيل رغباتكم للالتحاق بإحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الموضحة أدناه عبر الرابط المخصص لإبداء الرغبة للالتحاق بتلك المدارس، من خلال هذا الرابط: هنا

وتابعت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن يتم استكمال الإجراءت وفق الشروط المحددة بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمراحل الثانوية.

وفي سياق آخر، كانت قد فازت مديرية التربية والتعليم بأسوان بثمانية مراكز على مستوى الجمهورية في "المسابقة البحثية الثقافية للتربية الدينية المسيحية" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ومن جهته، قدم المهندس محمد الرشيدي، وكيل الوزارة، التهنئة للطلاب الفائزين فى المسابقة وهم (ميرولا فؤاد أديب، المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة للمرحلة الابتدائية - كيرلس عاطف جرجس القمص زخاري، المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية في المسابقة للمرحلة الابتدائية - فريدي فؤاد أديب المركز الرابع على مستوى الجمهورية في المسابقة للمرحلة الإعدادية - كيرمينا ريمون زغلول أيوب، المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى المسابقة للمرحلة الثانوية).

وقدم الرشيدي التهنئة كذلك إلى (مدحت جرجس روفائيل جرجس بإدارة إدفو التعليمية لفوزه بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية - مريانا متى إنجليزي لفوزها بالمركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية)، في المسابقة "مستوى السادة المعلمين والموجهين وأولياء الأمور".

وقدم كذلك التهنئة إلى غنية محمد علي، مدير إدارة أسوان التعليمية، لفوزها بجائزة أكثر الإدارات فوزًا على مستوى الجمهورية فى المسابقة على مستوى جوائز التميز.

وقدم التهنئة لمعلمى وموجهى التربية الدينية المسيحية وجميع القائمين على المسابقة، وعلى رأسهم السيد سامح عبدالسيد، الموجه العام، على الجهد المبذول للوصول إلى هذا المستوى المتميز جمهوريًا. متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح، خاصًة وأن التربية المسيحية دائمًا تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن مسابقة "الثقافة المسيحية" تأتى في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لترسيخ الهوية الدينية في نفوس الطلاب، ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، وتعزيز الحريات الدينية، ونشر ثقافة التسامح الديني ونبذ التعصب.

حيث يتم تنظيم المسابقة للعام الخامس على التوالي فى ضوء التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في هذه المسابقة نحو ٣٢ ألف و١٢٤ مشترك من الطلاب والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور في كافة المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، بينما حصل على المراكز العشرة الأولى ٤٥ فائزًا.

ويجري التنسيق للمسابقة بين لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس، ومقررها نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، وتوجيه التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يسلم البابا تواضروس الثاني، الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، خلال احتفالية كبرى يتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

كيف تلتحق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا

كيف تلتحق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا

كيف تلتحق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا