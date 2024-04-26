بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث قام وزير العمل حسن شحاتة بجولة لمحافظة جنوب سيناء استقبله خلالها اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك لمدة يوم واحد، شهد خلالها فعاليات نظمتها مديرية العمل بالمحافظة منها: "مُلتقى ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية ودروها في النهوض بقطاع السياحة"، كما سَلَّم الوزير، والمحافظ 25 عقد عمل لذوي الهمم، من بين "80 عقدًا".

كما شهد توقيع مذكرة تعاون بين مديريتي العمل والتربية والتعليم" بالمحافظة، وشركة نبق السياحية وفروعها بشرم الشيخ.

وخلال الأسبوع، افتتح الوزير شحاتة ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل- تمكين الشباب ومكافحة البطالة"، المنعقدة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بمقر "المركز"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والتقى وزير العمل، بديوان عام "الوزارة"، مُديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور مستشارين،وقيادات إدارات الوزارة، ناقش "الوزير" مع مديري المديريات آخر المُستجدات، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشارك وزير العمل، من مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،التابعة لجامعة الدول العربية،وذلك من خلال تِقنية "الفيدوكونفرانس"، لمُناقشة، ومُتابعة الإجراءات التنفيذية لإنعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي.

وأعلنت وزارة العمل انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بكل المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأصدرت تقريرًا بشأن جهود الدولة في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمُكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" بحلول عام 2025، واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقًا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

إلى التفاصيل..

جولة سيناء..

خلال الأسبوع استقبل اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمطار شرم الشيخ الدولي، وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة، الذي زار المحافظة، لمدة يوم واحد، شهد خلالها فعاليات نظمتها مديرية العمل بالمحافظة.. وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل شهد "الوزير" و"المحافظ"، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل.. وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.



وقال البيان إن "الوزير" و"المحافظ " شهدا ختام ملتقى تنظمه الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، في إطار فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالًا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام، حيث بدأ المُلتقى الأول، يوم الإثنين، بمدينة شرم الشيخ؛ لتسليط الضوء على" دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة ".. وتأتي هذه النوعية من المُبادرات، والحملات، استكمًالا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشآت، وبين أطراف العمل والإنتاج، ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

وأكد حسن شحاتة، وزير العمل خلال زيارته، إلى المحافظة، أن التقدم الذي يحدث في مجال العمل، ثمرة من ثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة في محافظة جنوب سيناء، التي تشهد عملية تنمية مستمرة في كل المجالات.. وأكد "الوزير" في كلمة له في إطار جولته، أن هذه الزيارة تتزامن مع عيد تحرير سيناء رقم 42، وكذلك حصول مدينة شرم الشيخ مؤخرا على جائزة دولية في الأمن والأمان، وأفضل وجهة سياحية حول العالم، مشيرًا إلى جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب على سوق العمل في الداخل والخارج، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج، من أجل الاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة، محفزة على الاستثمار، والأمان الوظيفي للعمال.

وبدأ وزير العمل كلمته التي ألقاها في "ملتقى ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية ودروها في النهوض بقطاع السياحة"، بالقول: "إنه لمن دواعي سعادتي وجودي اليوم،على هذه الأرض الطيبة، ونحن نحتفل بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، التي تجسد الدور الوطني والبطولى لقواتنا المسلحة، وشعب مصر العظيم..الذي يقف صفًا واحدًا، في مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.. كل عام وأنتم بخير.. ونجدها فرصة لكي نبعث ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري.. لنؤكد أن روح تلك الانتصارات الوطنية الكبيرة، مازالت موجودة بيننا.. نستعين بها في العبور نحو الجمهورية الجديدة".

وأضاف الوزير: "كما نجدها فرصة لكي نتقدم بخالص التهنئة، بفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وكذا فوز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالجائزة الذهبية، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم "رجل العام".. وذلك ضمن جوائز الاتحاد الإفريقي الآسيوي الذهبية.. وهو ما يؤكد نجاح خطط تطوير وتنمية مدينة شرم الشيخ، باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية، ووجهة المؤتمرات العالمية، لتتحول إلى مدينة ذكية خضراء".

وأكد الوزير شحاتة: "إن العبور نحو بيئة العمل اللائقة يتحقق أيضا في كل شبر على أرض هذا الوطن العزيز.. الذي يجني ثمار الانتصارات.. ليس على الاستعمار فقط، بل على الإرهاب وأعوانه.. نجني تلك الثمار في المشروعات العملاقة التي تساهم في التنمية.. وتوفر فرص العمل، وتصنع مناخ الاستثمار الأمن الذي تشهده مصر، رغم التحديات المحيطة بنا من كل جانب".

وقال: "لقد كانت توجيهاتي المستمرة إلى مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، بتكثيف الجهود والتعاون مع كل شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة التدريب المهني، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكذلك في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل كل مواقع العمل والمنشآت للحفاظ على صحة العمل، وأدوات الإنتاج.. خاصة وأن هذه المحافظة يتولى إدارتها شخصية فريدة من نوعها، قامت بدورها الوطني تجاه هذا الوطن، وما زالت قادرة على العطاء.. وهو سيادة المحافظ اللواء د. خالد فودة.. له مني كل التقدير والاحترام على دوره البارز في استكمال عملية تنمية محافظة جنوب سيناء..".

وقال شحاتة: "إن هذه الفعاليات الذي نشهدها اليوم، تأتي استكمالا لدور وجهود الوزارة في تنفيذ خطط العمل، حيث توفير 80 عقد عمل لذوي الهمم، في إطار جهود الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذ سياسية الحصر والتدريب والتشغيل، وكانت النتيجة توفير أكثر من 14 الف فرصة عمل لذوي الهمم في كل المحافظات، منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، منهم ما يقرب من 1500 فرصة عمل في شهري فبراير ومارس الماضيين فقط.. كما نشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم وبعض الفنادق بجنوب سيناء، للتدريب من أجل التشغيل، في إطار جهود الوزارة في ملف التدريب المهني، الذي يشهد تطوير، ليس فقط من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة، التابعة للوزارة في المحافظات، ولكن أيضًا أطلقنا في يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، مستهدفين تنمية مهارات مليون متدرب سنويا على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. كما تختتم وزارة العمل في هذه الفعالية ملتقى نظمته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، في إطار فعاليات مُلتقيات، ومُبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالًا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يُوافق يوم 28 أبريل من كل عام.. حيث بدأ هذا المُلتقى الأول، بمدينة شرم الشيخ، لتسليط الضوء على"دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة ".. وتأتي هذه النوعية من المُبادرات، والحملات، استكمًالا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشآت، وبين أطراف العمل والإنتاج.. ويتضمن برامج التوعية موضوع "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في احتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024".

وتحدث المحافظ اللواء خالد فودة، مرحبًا بالحضور، وتقدم بالتهنئة لوزارة العمل على الاختيار الموفق لعقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية، في مدينة شرم الشيخ، باعتبارها عاصمة المؤتمرات، وحصولها على الجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية في العالم، والاعتراف الدولي بها كمدينة آمنة، وقال كل ذلك كان لن يتحقق لولا أن شرم الشيخ متميزة في معايير السلامة والصحة المهنية.. وقال إن ما تشهده مصر بقيادة الرئيس السيسي من تقدم وتنمية، غير مسبوقة في ظل الجمهورية الجديدة، وقال إن وزارة العمل لديها رؤية واضحة ومتميزة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، مما يخلق بيئة عمل لائقة، تحقق للمزيد من الإنتاج.. وأضاف أنه سعيد للمشاركة مع وزير العمل عقود عمل لذوي الهمم، وبروتوكول التعاون بشأن التدريب المهني للشباب السيناوي وتأهيلهم للعمل.

وخلال كلمتها، رحبت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، بوزير العمل، والسادة الحضور.. وقال "هذه الفعاليات تنظمها المديرية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذى يوافق 28 أبريل من كل عام، حيث انطلقت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بشرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2024، بعنوان "دور السلامة والصحة المهنية في النهوض بقطاع السياحة"، ذلك النشاط الهام، والذى تتميز به المحافظة، حيث توجت مدينة شرم الشيخ بالمدينة السياحية، والتي فازت بأفضل وجهه سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقى الآسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا، وقد ساهم ذلك الحدث العالمى على زيادة الإقبال على المدينة السياحية المتميزة وكل مدن المحافظة، مما انعكس على زيادة فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع الهام ومن خلال مبادئ الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائهما الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات فخامته بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل سوق العمل ومتابعة تشغيلهم بالمنشآت، معلنة عن تسليم عدد 25 عقد عمل من أصل 80 فرصة عمل جرى توفيرها خلال شهر أبريل الجارى".

وأضافت مدير المديرية: "انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية 2030 للتنمية المستدامة، وإطلاق وزارة العمل لمشروع مهنى 2030، الذى يستهدف تدريب مليون متدرب سنويًا من أجل الوصول لعمالة مدربة وماهرة بالداخل والخارج، فإن المديرية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم ومجموعة من فنادق مدينتي شرم الشيخ ودهب، لتدريب خريجي التعليم الفني على الهمن المطلوبة بالقطاع السياحي وتشغليهم بعد التدريب، حيث يحظى ذلك بمتابعة مديرية العمل، لما بعد التدريب حيث سيتم تشغيل المتدربين داخل تلك المنشات التي تم تدريبهم فيها".. ووجهت مديرية المديرية الشكر إلى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وكذلك مجموعة الفنادق المشاركة على التعاون المثمر تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء..

وبدأ اللقاء بكلمة مايكل فيزر مدير فندق كورال باي، الذي رحب بالحضور على جهود الدولة المصرية، ودور وزير العمل، ومحافظ جنوب سيناء على أنشطة دعم السياحة.. وقال إن ما يحدث اليوم هي رسالة واضحة لمناخ السياحة في مصر،وما يتمتع به من مميزات، وفي ختام اللقاء سلم الوزير حسن شحاتة "درع العمل "، لمحافظ جنوب سيناء.. وسلم المحافظ هدية تذكارية عبارة عن مصحف شريف إلى وزير العمل..

*ذوي الهمم في سيناء:

وخلال جولته، سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 25 عقد عمل لذوي همم، من بين "80عقدًا"، تم توفيرها لاصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها للعمل فى عدد من المنشآت السياحية، استمرارًا لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل،وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة الخمسة في المئة، وذلك فى إطار جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء، والذى يشهد خلالها الوزير والمحافظ، فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية.. وبحسب بيان صحفي تضمنت قائمة الشباب من ذوى الهمم الذين سَلّمهم الوزير والمحافظ عقود العمل: أدهم محمد مفيد شكرى، والغريب إبراهيم محمد، وكامل مصطفى كامل، وزياد على محمد عبد الله، ويوسف محمد عيد، وحنين محمد السادات، ومحسن سمير فتحى، وعامر على سالم، وملك أبو بكر عبد الحفيظ، وإبراهيم محمد أحمد حسن، ومفرج محمود مفرج، ووسام وحيد رياض، وعمر أحمد مختار، وأحمد سيد محمد، وهدى وجدي عبد المجيد، وأحمد مصصفى نوبى على، ونبوية عبد المحسن عياد، وسهير محمد عبد الباسط، ومحمد ربيع صباح، وأحمد ناجى أبو بكر، وريم حازم فهمى محمد، وعادل صالح محمد، ومحمد حمادة عبد السميع، ومحمد أحمد جمعة، وحمادة أحمد إسماعيل.. كما شهد وزير العمل، في ختام جولته بجنوب سيناء، توقيع مذكرة تعاون بين مديريتي "العمل" و"التربية والتعليم" بالمحافظة، وشركة نبق السياحية وفروعها بشرم الشيخ.. وبحسب بيان صحفي يأتي برتوكول التعاون هذا انطلاقًا من دور وزارة العمل في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين وإعداده لسوق العمل، حرصًا من مديرية العمل بجنوب سيناء على إعداد وتأهيل الشباب السيناوى من الجنسين لتهيئته لخوض تجربة العمل الحر ودخول سوق العمل، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب المهني، بالورش التدريبية بالمواقع التدريبية التابعة المديرية، والوحدة التدريبية المتنقلة، أو من خلال اتفاقيات وبرتوكولات تعاون بين المديرية والكيانات التعليمية،والمؤسسات والجمعيات الأهلية التحقيق وتلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدربية، بحسب تصريحات للسيدة ووفاء نجاح مديرية المديرية..

وجاء في البيان الصحفي أن البروتوكول نص على قيام جميع الأطراف بالعمل على تدريب وتنمية مهارات طلبة التعليم الفني على مختلف البرامج التدريبية بما فيها ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات الفنية والمالية اللازمة لإعداده لسوق العمل، وإقامة المشروعات الصغيرة، والتدريب وما هو مستحدث من برامج التدريب، والتي من شأنها مواكبة مستجدات سوق العمل، وذلك بالتنسيق بين الطرفين، كما اتفق جميع الأطراف على أن تكون عقد البرامج التدريبية العملية بمواقع التدريب التابعة للشركة، وبشكل مجاني لا يتحمل فيه المتدرب تكلفة أي رسوم مالية، وعقد الاختبارات للمتدربين داخل الفندق واختيار العناصر المميزه وتشغيلها.. وبموجب مذكرة التفاهم تقوم مديرية العمل، بإعداد برامج الأنشطة التدريبية العملية واختيار المادة العلمية وفق المناهج الوزارية المعتمدة من وزارة العمل، وترشيح المتدربين، كما تقوم مديرية التربية والتعليم بترشيح الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب المهني، وذلك من خلال الإعلان عن هذه البرامج بالتنسيق مع مديرية العمل، ويراعي في الترشيحات اختيار العناصر الجادة المنضبطة والراغبة في التدريب، وأيضًا يتم التعاون بين الطرفين لترشيح المتميزين من خريجي برامج التدريب المهني بشكل عام لفرص العمل في ذات المجالات التي تم التدريب عليها متي توافر ذلك.. يشار إلى أنه في ختام الفعاليات جرى تكريم مجموعة من القائمين على تنظيم وإدارة هذه الفعاليات..

- استراتيجية وطنية للتشغيل:

وخلال الأسبوع أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على ملف التدريب المهني،وتتحرك في تنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل" على كل المحاور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل،موضحًا إطلاق "الوزارة" منتصف يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل، واستهداف تخرج مليون متدرب كل عام على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.. وأكد الوزير على أهمية "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تنفذها وزارة العمل،مع شركاء العمل والتنمية في فهم سوق العمل والتعامل مع وظائف المستقبل..جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة،ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل- تمكين الشباب ومكافحة البطالة "،المنعقدة،بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،وذلك بمقر "المركز"،بالعاصمة الإدارية الجديدة..وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة السيد أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،حيث أكد على أهمية ودور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل...وتتضمنت "الورشة "،كلمات ومُداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي "مركز المعلومات"، و"وزارة العمل "، و"أصحاب الأعمال والعمال"، واستشاري "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"..بدأ الوزير كلمته بالقول:"يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه الورشة التي تعد أحد الخطوات الهامة نحو إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وأود بداية أن أتوجه بخالص الشكر للسيد الدكتور أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات، والسادة ممثلي قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية على الجهد المبذول لعقد هذه الورشة، ولدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى تكون وثيقة متكاملة، كاملة النضج، جامعة لكافة الأفكار والرؤى. "..وقال الوزير: "تعد البطالة من اكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع كله، وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال عام 2023 حيث بلغت 6.9 % خلال الربع الرابع مقارنة ب 7.1 % في الربع الأول من العام ذاته، واستمرارًا لهذا التقدم الذي حققته الدولة المصرية ولضمان استدامته فقد استهدفت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ما يلي: سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل..- وزيادة نسبة العمالة الماهرة المدربة لتلبي بحجم الطلب عليها.. ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.. وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.. وتشجيع الشباب على العمل الحرفي.. ومواكبة سرعة تغير متطلبات السوق، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى اندثار بعض الوظائف واستحداث البعض الآخر".

أوضح الوزير: "ومن أجل تنفيذ تلك الأهداف التي تلقى بظلالها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المصري، واتساقا مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي- اقتصاد تنافسي ومتنوع- من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه سيادته بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل، جاء العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتسهم في وضع رؤية وطنية تشمل حزمة من السياسات والأهداف والآليات للنهوض بالأداء الكمي والنوعي للتشغيل وتحسين حوكمة سوق العمل. "

وجاء في كلمة الوزير أيضا: "لقد حرصنا في تطوير تلك الوثيقة على إتباع نهج التشاور والمشاركة يجمع كافة أصحاب المصلحة، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة خطوات الاعداد ضمت في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلين عن منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وكذلك منظمة العمل الدولية حتى تلقى الوثيقة إجماعا من كل الأطراف، كما سعدنا بإسهام السيد الدكتور أحمد درويش في إعداد الاستراتيجية حيث إنه له باع طويل وخبرة متميزة فى وضع الخطط والاستراتيجيات وأتوجه إليه ولفريق عمله بجزيل الشكر على الجهد المبذول، فضلا عن ذلك، فقد قمنا في أولى خطوات الاعداد للاستراتيجية بإجراء دراسة تشخيصية تضمنت رصد لوضع سوق العمل المصرية، وشملت التحديات والمبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات، سواء الخاصة بالتشغيل أو بتدريب العمالة.. كما عقدنا ورش عمل لأعضاء اللجنة التوجيهية للتباحث حول نتائج هذه الدراسة وكذلك التعرف على مقترحاتهم بشأن الرؤية المستقبلية، وكيفية الوصول إلى الهدف المنشود، وكان من أهم مخرجات تلك الورش إعداد الاطار العام للاستراتيجية والذى تضمن طرحا لعدد من الركائز والتي سيتم تناولها في الوثيقة لمعالجة التحديات سالفة الذكر "... وأكد الوزير: "تعمل وزارة العمل جاهدة على تنمية مهارات الراغبين في العمل لتسهيل إلحاقهم بسوق العمل، لذا فقد وضعنا التدريب المهني على رأس أولوياتنا، وبالإضافة إلى التدريب من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة وعددها 75 مركز تدريب ثابتا ووحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى، قمنا بإطلاق مشروع مهني 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكة مع مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من الوزارة، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تستهدف تنمية مهارات وجدارات المتدربين وفقًا لأحدث المعايير العالمية بحيث تضمن الدولة جودة المتدرب ومصداقية التدريب فيقوم المشروع باعتماد برامج التدريب التي يتم تنفيذها، واعتماد المدربين، ومراقبة الاختبارات، واعتماد شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للوصول بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي".. وقال"المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب حاصل على مهارات فنية عالية الجودة، شباب قادر على المنافسة داخل مصر وخارجها، كما انضم للمشروع من مراكز القطاع الخاص أكثر مما كنا نتوقع ومدرج على قوائم الانتظار مئات المراكز"..وفي ختام كلمته قال الوزير: "وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم لكم مجددا بجزيل الشكر وأتمنى لكم يوم عمل مثمر يدعم الوصول الى استراتيجية وطنية طموحة قابلة للتنفيذ تكون ركيزة لتغيير مفهوم التشغيل في مصر ونشر مفهوم العمل اللائق وتصبح بمثابة خارطة طريق لنا جميعا وانعكاسا حقيقيا لمستقبل العمل في مصر."

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل،تتضمن "الورشة"، مجموعة من الجلسات.. الأولى"،"عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، تحدث فيها د. أحمد درويش، استشاري "الاستراتيجية"، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، ود. دينا كفافي، عضو الفريق الاستشاري لإعداد "الاستراتيجية".. والثانية عن "جُهود وزارة العمل نحو مُستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي"، تحدثت فيها، ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط التدريب المهني بوزارة العمل،عن "بناء المهارات المُرتبطة بالسوق والقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.. تقييم وتوسيع نطاق برامج التدريب المهني"، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، تتحدث عن "وظائف المستقبل والقطاعات التي تتركز فيها"،و الشيماء عبد الله، مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة،بوزارة العمل،تتحدث عن"منصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية"..والثالثة، بعنوان "دور طرفي العملية الإنتاجية"، تحدث فيها، د خالد عبد العظيم،ممثل أصحاب الأعمال، من اتحاد الصناعات،عن "طرق المُضي قُدمًا نحو فرص عمل لائقة"،و محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر،عن "نحو وظائف لائقة: أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من خلال الاتحاد الفترة القادمة"..وتأتي الجلسة الرابعة عن التقييم والمُتابعة، تحدثت فيها، د.هبة عبد المنعم،رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة "مركز المعلومات"، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية،عن"عرض تقديمي عن قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية"، ود.شادي شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، بوزارة العمل،عن"آليات المُتابعة والتقويم لتدريب الشباب وتوفير البرامج التدريبية في المهن المُستحدثة مُستقبلًا: مشروع مهني 2030"،ود.غادة محسن،خبير اقتصادي بالإدارة المركزية لمحور شئون المكتب الفني لرئاسة "المركز"،عن "عرض تقديمي عن المنصة القومية لقطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية".. يُشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يجرى صياغتها بالتعاون بين عددِ من شركاء العمل والتنمية ولها 7 محاور تنظيمية.. وهناك مجموعة من المعلومات بشأنها منها:1- تُعتبر توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة..2-توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى..3- دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى..4- تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة..5- وتدعو "الاستراتيجة" لتعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل..6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى..7- ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية..8- تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.

- مع مديري المديريات:

وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل،بديوان عام "الوزارة"،مُديري مديريات العمل بالمحافظات، بحضور مستشارين، وقيادات إدارات الوزارة.. ناقش "الوزير" مع مديري المديريات أخر المُستجدات، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما ناقش" الوزير "مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،فيما يخص التدريب المهني،والعمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج،ومُتابعة ومُراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت.. وأكد الوزير أهمية الدور الذي تلعبه المديريات في خدمة المواطنين،مشيرًا إلى أن هذا الدور يجب أن يتضاعف خلال الفترة المُقبلة، وتقديم خدمات العمل للمواطنين بشكل لائق وكريم، وحث المديريات على الإستمرار في إطلاق المنصة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة في المحافظات، للتوسع في قاعدة البيانات والتسهيل على المقاولين عملية تسجيل البيانات،حيث إطلاق البث التجريبي في 3 محافظات حتى الأن،وهي الأسكندرية والجيزة وبورسعيد.. وأعلن المجتمعون عن أحدث البيانات الخاصة بخطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل، التي بدأت مطلع العام الماضي 2023،وحتى الأن، وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 1343 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص،وذلك خلال الشهرين الماضيين،وبالتحديد في الفترة من 1-2-2024 وحتى 1-4- 2024،موضحين أنه، ومنذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 وحتى الأن،بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم 13832، مُؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.. وبشأن عمليات الحصر،أوضحت المديريات أنه خلال الفترة القليلة الماضية،من الأول من اكتوبر عام 2023،وحتى 31 / 1 / 2024، قامت بحصر 17 ألفًا و800 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و716 ألفًا و812 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، موضحين أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن، يبلغ 134 ألفًا و440 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 75 ألفًا و 500 عاملًا، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 47 ألفًا و 583 عاملًا..

-العمل العربي المُشترك:

..وشارك حسن شحاتة وزير العمل، من مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،التابعة لجامعة الدول العربية،وذلك من خلال تِقنية "الفيدوكونفرانس"،لمُناقشة،ومُتابعة الإجراءات التنفيذية لإنعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي، المُقرر انعقاده يوم السبت المُقبل، في العاصمة العراقية بغداد..أدار اللقاء المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري، وأعضاء مجلس الإدارة من وزراء، وممثلي أصحاب أعمال وعمال عرب، حيث أكد المطيري،على مُشاركة 347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب،وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة،السيد جيلبرت ف. هونجبو، والأمين العام لجامعة الدول العربية،السيد احمد أبو الغيط..وعلى هامش اللقاء أكد حسن شحاتة وزير العمل ان مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك،يؤدي إلى المزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي....وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل فإن أطراف العمل العرب سوف يناقشون، بنودًا، تخص قضايا تؤثر تأثيرًا مُباشرًا على أسواق العمل العربية، ومنها، بند تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مُستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"..وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل، مع التركيز على التدريب المهني، والتعليم وربطهما بإحتياجات "السوق" العربي والدولي، ولتعزيز المهارات اللازمة للتَكيُف مع المتغيرات التُكنولوجية الحالية..وطُرق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، والأثر الذي يُمكن أن يُساعد، في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة العمل

-يوم "السلامة العالمي":

..وأعلنت وزارة العمل، عن انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بكل المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة... وأشارت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية إلى ختام أول ملتقى بمحافظة جنوب سيناء بحضور الوزير حسن شحاتة، والمحافظ اللواء خالد فودة، بمشاركة العديد من المنشآت...وجاء في بيان صحفي أنه بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة، تطلق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، فعاليات ملتقيات، ومبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يوافق يوم 28 أبريل من كل عام. وإنه بدأ الملتقى الأول، يوم الثلاثاء بجنوب سيناء، تزامنا مع فعاليات شارك فيها "الوزير" بمدينة شرم الشيخ، لمدة يوم واحد، استقبله خلاله المحافظ اللواء خالد فودة... وأن هذه المبادرات، والحملات تأتي، إستكمالا لدور "الوزارة" في نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية"، في المنشأت، وبين أطراف العمل والإنتاج... وأن ضمن برامج هذه التوعية موضوعا "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في إحتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024...وبشأن ختام فعاليات المبادرة الأولى بجنوب سيناء قالت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في بيان ختامي بشأن هذه الفعالية أنه: بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنيه الموافق 28-2024، وبناءا على توجيهات السيد الوزير حسن شحاته وزير العمل لمديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، بتنفيذ ملتقيات توعيه لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أصحاب الأعمال والعمال كانت مديرية العمل بجنوب سيناء الأولى في تنفيذ ملتقى السلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 22-4-2024 إلى 23-4-2024، فى فندق دومينا كورال باى إحدى المنشآت السياحي. بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الوزير حسن شحاته وزير العمل، السيد اللواء أركان حرب د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء... وتم افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهني بكلمه محمد مأمؤن مدير فندق ومنتجع دومينا كورال باى شرم الشيخ بالترحيب بالسادة الحضور من مسؤلى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، وكلمة احمد مصطفى وكيل مديرية العمل بجنوب سيناء نيابة عن وفاء نجاح فهمى مديرة المديرية، بالترحيب بالحضور، وكلمة المهندسة غاده ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتي اشارت فيها الي جهود الوزارة بالتعاون مع إدارة ومكاتب السلامة بالمديريات في نشر الوعي بأهم مفاهيم السلامة والصحة المهنية ودور التوعية كخطوة استباقية لمنع الاصابات والحوادث في بيئة العمل... وفي تهنئة للحضور بعيد تحرير سيناء والذي تزامن معه اطلاق اول ملتقيا للاحتفال بيوم السلامة العالمي من مدينة السلام شرم الشيخ التي كانت دوما منصة انطلاق ليهم الاحداث سواء علي المستوي الوطني والعالمي وان الملتقي هو بداية لمبادرات ستمتد لمدة شهر كاملا علي مستوي الجمهورية يتم الخلال التركيز على مدي أهمية موضوع التغيرات المناخية في بيئة العمل وتأثيرها وضرورة تبني سبل الوقاية منها في سياسات المنشآت لاهميته القصوي..واختتمت كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تكاتف طرفي الانتاج في الوصول الي بيئة عمل آمنة للجميع... بدأت محاضرات اليوم الاول بمحاضرة عن نظام إدارة السلامة والصحة بالمنشآت وكيفية تأسيسه ومحاضرة عن التحقيق في حوادث العمل القاهما السيد الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالوزارة وقام بإلقاء المحاضرة الخاصة بتأثير التغيرات المناخية علي بيئة العمل الكيميائي محمود حسن ابو بيه من باحثي الإدارة المركزية بالوزارة..

-خطة الدولة وعمالة الأطفال..

..وخلال هذا الأسبوع أكد حسن شحاتة وزير العمل في تصريحات صحفية،على أن الدولة المصرية،مُستمرة،وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر،ودعم الأسرة "2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل،وذلك تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف..وأوضح "الوزير" أن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة،وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"،موضحًا أن مصر تمتلك تشريعات،وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال...ودعا الوزير شحاتة كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين،على المزيد من التعاون والعمل المُشترك،لإستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية" في مصر،وكذلك تكثيف الجهود عالميا،لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع،بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة..

-تقرير "العمل"

وأصدرت وزارة العمل تقريرًا بشأن الجهود المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال"2018-2025"،والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم..وجاء في التقرير أن "الخطة" تستهدف مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية،ومواجهة أسباب المشكلة من جذورها، فاستهدفت مُعالجة العديد من التحديات الكبرى ومنها الفقر في بعض الأماكن،وحل المشاكل الاسرية الدافعة الى الهروب من التعليم..واستهداف الأُسر الفقيرة أو التي من المرجح، مضطرة إلى تشغيل أطفالها..وإستشهد التقرير بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "،كونها ليست بعيدة عن مُعالجة مشكلة عمل الأطفال، أو بمعني أدق مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، إذ أنها تُحارب أهم وأبرز أسباب تلك المشكلة على المستوى القومي،وتستهدف القضاء على الفقر،حيث أن كل تقدم يتم إحرازه في تلك المبادرة يعتبر خطوة كبيرة في تحقيق النمو والرخاء، ويُعتبر تقدمًا في مكافحة عمل الأطفال،وعودة أبناء الأسر من الحقل أو المصنع إلى المدرسة، وكذلك المُبادرات والبرامج والمشروعات التي تحظى برعاية من الرئاسة، ومنها "تكافل وكرامة" التي تقوم بتقديم دعم نقدي للأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة لمُساندتهم على الاستمرار في التعليم،إضافة إلى إطلاق وزارة العمل يناير 2024 الماضي مشروع "مهني 2030 " بالتعاون مع القطاع،و الذي يهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة،مما يتسبب في تحسين دخول الأسر المصرية..وقال التقرير أنه في الوقت الحالي، تُوليّ الحكومة المصرية عدد من سلاسل التوريد اهتمام بالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، منها سلاسل توريد القطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين..وتقود وزارة العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر.

-المحاور الـ6 للمواجهة:

ورصد التقرير جهود وزارة العمل،وتعاونها مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين من الوزرات، والهيئات الوطنية، والدولية لتنفيذ "الخطة"،والتعامل مع ظاهرة عمل الأطفال بمعالجة 6 من " المحاور الرئيسية "، أوالقضايا المُرتبطة بشكل مُباشر بعمل الأطفال..وهي كالتالي:-المحور الأول بعنوان "تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال"،حيث أنه لا شك أن المعرفة وفهم المشكلة وجمع البيانات المتعلقة بحجمها نوعًا وكمًا،وأماكن تركزها على النطاق الجغرافي أو القطاعي يعتبر من أهم المحاور التي يجب العمل عليها،وعليه فقد نجحت الوزارة بالتعاون مع الشركاء في تحقيق ما يلي : -إجراء دراسة مسحية قومية حول خصائص عمل الأطفال في مصر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة العمل الدولية..- تنظيم ورش عمل للتنفيذين والعاملين بالجهات الشريكة،و لأصحاب الأعمال،و للأطفال وذويهم..- توزيع مُلصقات توعوية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال على مديريات العمل والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المنشآت..- تنظيم ورش توعوية لأصحاب الأعمال،والأطفال، وذويهم للتعريف بضوابط تدريب وتشغيل الأطفال، ومخاطر عمل الأطفال، وآليات الحماية للأطفال..- وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" تحت شعار " الطفل مكانُه المدرسة..لا لعمل الأطفال"، والذي يهدف إلى توعية الأسر الأُوّلى بالرعاية والمستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بعدد من القضايا المجتمعية الهامة ومكافحة الممارسات السلبية.. كما تضمن أيضًا وضع كتيب "أياد صغيرة يابسة" والذي يتضمن يوميات الأطفال العاملين في قطاع الزراعة بمحافظتي الفيوم والبحيرة، وما يتعرضون له من مشكلات، كما يتضمن أيضًا تعريف الُأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا تُرسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني...

وبحسب التقرير فإن المحور الثاني،جاء بعنوان" تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال"..حيث تمتلك مصر الحماية القانونية والدستورية اللازمة للبناء عليها للقضاء على عمل الطفل،فقد تضمن الدستور العديد من النصوص منها المواد 17، 19، 20، 101،و المادة رقم " 80 " من الدستور، كما تضمن كل من قانون العمل،وقانون الطفل فصلًا خاصًا بعمل الأطفال..ومن أبرز ما تحقق في هذا الشأن ما يلي: - إصدار القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة تنفيذية لمكافحة عمل الأطفال وحماية الطفل، برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلي الجهات الشريكة وممثلي العمال وأصحاب العمل، فعلى الرغم من وجود تقسيم تنظيمي للتفتيش على عمل الأطفال بالهيكل الإداري للوزارة إلا أنه كان من الضروري تعظيم دور الوزارة في مكافحة عمل الأطفال في كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، كما تم تشكيل وحدة فرعية في كل محافظة بالجمهورية..- تحديث قائمة الأعمال المحظور بها تدريب وتشغيل الأطفال وفقًا للقرار 215 لسنة 2021 بما يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات الصلة..- الانتهاء من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما في ذلك المواد الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال وحظر عمل الأطفال، من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن خضوع العمل في قطاع الزراعة البحتة لأحكام تشغيل الأطفال الواردة في قانون العمل الجديد بعد أن كان يستثنيهم من تلك الأحكام في قانون العمل الحالي، ونظم مشروع القانون الجديد سن العمل بحيث لا يقل عن 15 سنة وسن التدريب بما لا يقل عن 14 سنة،واعتبار الطفل طفلًا حتى سن 18 سنة، وحظر تشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام القانون وتنظيم تشغيلهم وفقًا لأحكام معايير العمل الدولية، وتغليظ العقوبة على أصحاب الأعمال وجواز غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما حظر على الأبوين أو متولي الولاية على الطفل تشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام القانون وفرض عقوبة مالية على مخالفة ذلك..- إدراج حقوق الطفل العامل، وشروط وضوابط تدريب وتشغيل الأطفال ضمن مسودة قانون الطفل الذي تجري إعادة صياغته بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وكافة الجهات الشريكة في الخطة الوطنية..-إصدار قرار وزاري رقم 767 لسنة 2022 بإصدار لائحة نظام مراكز مكافحة عمل الأطفال على مستوى الجمهورية..- اصدار قرار رقم 111 لسنة 2021 بشأن الحوكمة المؤسسية لنظام التعليم والتدريب المزدوج..- إصدار قرار 444 لسنة 2015 لمتابعة الطلاب داخل بيئة العمل "المنشآت التدريبية" كخطوة استباقية وقت إعداد الخطة الوطنية..

وجاء في التقرير أيضًا أن المحور الثالث من جهود الوزارة،تعزيز رصد، وحماية، ومنع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية..ومن أبرز ما تحقق في هذا الشأن:- تنظيم ورش عمل للجهات المعنية برصد وحماية ومنع عمل الأطفال، والتي تضمنت مفتشي العمل، والعاملين بمراكز مكافحة عمل الأطفال، والعاملين بالتُدرج المهني، ومسؤولي خط نجدة الطفل،وغيرهم من الشركاء المعنيين، وتضمنت تلك الورش التدريبية:"1"- المفاهيم الأساسية المتعلقة بعمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.."2"- الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وضوابط عمل الأطفال، والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة.."3" - التعرف على أفضل الممارسات في حماية حقوق الطفل العامل.."4" - التعرف على تجارب الدول النظيرة في الرصد والإحالة لعمل الأطفال مثل: تركيا، ولبنان، والأردن.."5" - رفع كفاءة مُفتشي السلامة والصحة المهنية من خلال تقديم جلسات استشارية توعوية لمفتشي الإدارات المعنية بالمفاهيم المتعلقة بعمل الأطفال.."6" - رفع قُدرات مُمثلي الإدارات ذات الصلة حول أفضل الممارسات فيما يتعلق بكتابة التقارير والرد على الاتفاقيات الأساسية في العمل...وجاء في المحور الرابع لجهود الوزارة " تقوية ممارسة المنع والحماية في مكافحة عمل الأطفال" من خلال: - تحديث قوائم المراجعة للعمل والسلامة والصحة المهنية..- تحديث قائمة الأعمال المحظور بها تشغيل وتدريب الأطفال وفقًا للقرار 215 لسنة 2021..- تحديث دليل الإجراءات الخاصة بالتفتيش..- استكمال تطوير وحوسبة نظام التفتيش..- رصد عمل الأطفال من خلال النماذج الإحصائية التي تم تعميمها على جميع المحافظات، والتي من خلالها يتم رصد عمل الأطفال شهريًا..- تمكين أهالي الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرضين لخطر عمل الأطفال اقتصاديًا،ودعمهم للبدء في أنشطة مُدرة لدخل مستدام لضمان عدم تسرب أطفالهم من التعليم في المستقبل،بتعزيز وضعهم اقتصاديًا ورفع وعيهم وتسهيل وصولهم للخدمات المالية..أما المحور الخامس،يتلخص في جهود" تعزيز التدريب والتُدرج المهني والتعليم المزدوج لمكافحة عمل الأطفال" ومن أبرز ما تحقق فيه..1- التدرج المهني، حيث توقيع 20653 عقد تدُرج مهني خلال الفترة من 2020 -2024، شملت تلك العقود الأطفال العاملين في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة،وتتراوح مدة التدريب بين سنتين إلى ثلاث سنوات حسب المهنة التي يتم التدريب عليها،وتتنوع المهن بين"أعمال الخياطة والتفصيل- تعبئة وفرز وتغليف- سباكة- نجارة- ألو ميتال- خراطة- ملابس جاهزة، وغيرها"،و متابعة عقود التُدرج عن طريق مسؤولي التُدرج بمديريات العمل،ويتضمن عقد التُدرج ضرورة توفير صاحب العمل لكافة التسهيلات التي تمكن المُتدرج من تعلم المهنة أو الحرفة، ومنح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية، والثقافية، والصحية التي يتمتع بها عمل المنشأة، مع الحفاظ على سلامة المُتدرج وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.."2" التعليم المزدوج: بـ:- تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم، والوكالة الألمانية للتنمية GIZ، ومنظمة العمل الدولية بهدف تطوير التعليم المزدوج،حيث يوجد 50 ألف ملتحق "متدرب"،في التعليم المزدوج في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة،ويتضمن برنامج التعليم المزدوج عدد من الأنماط،وهي:" المدارس المستقلة – الفصول المُلحقة- مدرسة داخل مصنع- مراكز التميز- مدارس التكنولوجيا التطبيقية"..أما المحور السادس في الجهود "تعزيز التوعية والتعبئة الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال"،حيث أن قضية عمل الأطفال قضية مجتمعية في المقام الأول لها موروث ثقافي متعدد وفقًا لتعدد الثقافات والمجتمعات وهو ما يؤكد ضرورة العمل على تغيير التوجهات الثقافية، وكذلك تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك ولعل أبرز ما حدث في هذا الشأن ما يلي:-إصدار دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة،ويهدف هذا الدليل إلى تعريف أسر الأطفال العاملين بالخدمات التي تقدمها الدولة في كافة القطاعات..-تصميم وتنفيذ برنامج "صرخة" بالتعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والأزهر الشريف، ومنظمة العمل الدولية، وقد تخرج من هذا البرنامج ألاف من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرضين للخطر،حيث إعادة إدماجهم في النُظم التعليمية المختلفة الرسمية والمجتمعية..

-تعاون مصري دولي:

ودوليًا،وإنطلاقًا من عضوية مصر في المنظمات الدولية وعلى الأخص منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها، ومن أبرزها منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، فقد استفادت مصر من الدعم الفني المقدم من المنظمات الدولية في مكافحة عمل الأطفال من خلال العديد من المشروعات التنموية كان أخرها مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بمصر، ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في "تعجيل القضاء على عمل الأطفال في أفريقيا"، ويُركز الجزء الخاص بمصر على القضاء على عمل الأطفال في سلسلة القيمة الخاصة بالقطن والمنسوجات والملابس الجاهزة..وكذلك مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية والذي كان يعمل في جانب كبير منه على تدريب المفتشين وتوفير بيئة عمل ممتثلة للقانون الوطني ومعايير العمل الدولية..كما قامت وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ، ومنظمة اليونيسف، ومنظّمة العمل الدوليّة، بتنفيذ مشروع استفاد منه بشكل مباشر أكثر من اثنى عشر طفلا ً حيث نجح في سحب 4،300 طفل من سوق العمل في ثلاث محافظات من خلال تقديم برامج تعليميّة ومحفّزات للأطفال المعرّضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل، خلال عامين فقط، وقد أعُيد تدريس 632 طفلًا في التعليم الابتدائيّ، و3،830 طفلًا في فصول محو الأمّيّة، و5،108 أطفال في المدارس المجتمعيّة، و2،005 أطفال في مراكز التدريب المهنيّ.. كما تمّ سحب 371 طفلًا من أسوأ أشكال عمل الأطفال..وقد وفّرت خدمات اجتماعيّة لعدد 2،938 طفلًا، وخدمات صحّيّة لعدد 600 طفل، ومُساعدات ماليّة لعدد 236 طفلًا..كما تمّ تنظيم 1،653 حلقة دراسيّة توعويّة استفاد منها ما لا يقل عن 30 ألف..وفي قطاع الزراعة، ولمكافحة عمل الأطفال وتشجيع الكسب المستدام في هذا القطاع، نفّذت وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ واليونيسف ومنظّمة العمل الدوليّة، برامج تدريبيّة لمفتّشي العمل والصحّة المهنيّة ومفتّشي عمل الأطفال وإدارة التدرّج المهنيّ. وركّز على التفتيش على الفئات الخاصّة من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة..و تمّ تعزيز قدرات مفتّشي العمل على تطبيق معايير العمل الدوليّة والوطنيّة والقوانين..وقد تُوّج التعاون الفني الإنمائي بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل على تنفيذ أنشطتها..

-الظاهرة دوليًا بالأرقام:

وتطرق التقرير الى ظاهرة عمل الأطفال دوليًا،وأهمية التعاون الدولي من أجل مواجهتها،وقال أنه ورد على موقع منظمة الأمم المتحدة " طبقا للإحصائيات والتقارير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية" فإن طفلًا واحدًا من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم، ينخرط في عمل ما، وهو ما جعل الأمم المتحدة تعلن عام 2021 عامًا دوليًا للقضاء على عمل الأطفال"..وأنه وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أصدرت "اليونيسيف" في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال التقرير الصادر في يونيو 2021، بعنوان "عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2020، الاتجاهات والطريق إلى الأمام"،وقد لاحظ التقرير أنه لأول مرة منذ عشرين عامًا لم يتم إحراز أي تقدم عالمي في إنهاء عمالة الأطفال، ولم يتم اتخاذ أي تدابير عاجلة للتخفيف من المشكلة التي ساعدت أزمة "كوفيد-19"، في تفاقمها عبر دفع ملايين الأطفال إلى سوق العمل.كما تشير أحدث التقديرات العالمية -حسب التقرير- إلى أن هناك 160 مليون طفل "ما يقرب من 63 مليون فتاة و97 مليون فتى" يُصنفون كعمالة أطفال على مستوى العالم في عام 2020،وهو ما يُمثل طفلًا من كل عشرة أطفال.. وأن ما يقرب من نصف هذا العدد من الأطفال، أي حوالي 79 مليون طفل، يعملون بأعمال خطرة تعرض صحتهم وسلامتهم وتطورهم الأخلاقي للخطر..وتوضح التقديرات العالمية أن من بين 160 مليون طفل عامل، هناك 89.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 – 11 عامًا، و35.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 – 14 عامًا، و35 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 15 –17...وتختلف مجالات العمل للأطفال، فهم تقريبَا في جميع المجالات، سواء في التعدين أو صيد الأسماك أو الخدمات المنزلية أو في الصناعة، ولكن يمكن القول إن عمل الأطفال تكون أكثر شيوعًا في المناطق الريفية حول العالم.. فعالميًا،هناك 122.7 مليون طفل ريفي عامل مقابل 37.3 مليون طفل في المناطق الحضرية.. وحوالي 70% من جميع الأطفال العاملين، حوالي 112 مليون طفل، يعملون في مجال الزراعة.. مما يؤكد أن الزراعة هي نقطة دخول رئيسية إلى عمال الأطفال.

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