الأربعاء 08 مايو 2024
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ياسمين عبدالعزيز تكشف عن تجربة مؤلمة أنهت مشوارها مع المشاهد الخطرة (فيديو)

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز تجربتها مع المشاهد الخطرة التي كانت تؤديها بنفسها في أفلامها، وكيف أدت إصابة خطيرة إلى تغيير مسارها المهني.

وتحدثت عبد العزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر قناة Dmc، عن حبها للمغامرة والتحدي في أداء المشاهد الجريئة، مسترجعة ذكرياتها في أفلام "رشة جريئة" و"أبو شنب".

ووصفت "عبد العزيز" الحادث المروع الذي وقع أثناء تصوير فيلم لم تذكر اسمه، حيث كانت معلقة بحبل فوق عربة نقل، ولكن الحبل تمزق فجأة، مما أدى إلى سقوطها بقوة على وجهها، مسببًا نزيفًا وإصابات بالغة، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومنذ ذلك الحين، قررت الفنانة المحبوبة أن تتوقف عن المخاطرة بنفسها في مثل هذه المشاهد، مفضلة السلامة على الإثارة.

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