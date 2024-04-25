الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرص عمل فى 4 فروع لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لفتيات أسيوط

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل اليوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل عن تنظيم 4 أيام مفتوحة للتوظيف بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة أسيوط على وظيفة "أخصائي تمويل" للعمل بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفروع: أسيوط، وأبنوب، والقوصية، وديروط بمحافظة الغربية، للفتيات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، من المقيمين بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحين للعمل بها، من سن 18 إلى 35 سنة، برواتب تبدأ من 4565 جنيه، بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات، وتأمين صحى عام وخاص، وتأمينات اجتماعية، وفرص للترقى، ووثيقة تأمين على الحياة، يأتى ذلك فى إطار دور الإدارة العامة فى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب للحد من معدلات البطالة، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

 فرص عمل لائقة

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأكدت على أن الادارة قامت بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتوفير فرص العمل للإناث داخل المؤسسة وفروعها، بأسيوط وعنوانه: 8 ش الخلفاء خلف حلواني الخزان ومحكمة الاستئناف، وذلك يوم الاثنين 13 / 5 /2024 الساعة 11 صباحًا، وفرع أبنوب ش بورسعيد - الشارع الجديد بجوار بنزينة التعاون امام ماركت كازيون يوم الثلاثاء 14 / 5 /2024 الساعة 11 صباحًا، وفرع القوصية وعنوانه: ش الري امام بنك الاسكندريه أعلى سيراميك كليوباترا، وذلك يوم الأربعاء 15 / 5 /2024 الساعة 11 صباحًا، وفرع ديروط وعنوانه: ش البحر الاعظم مجمع اجيال أمام مجلس مدينة ديروط اعلى البنك الاهلي يوم الخميس15 / 5 /2024..

وأضافت المدير العام، أنه يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل على الرابط https://forms.gle/AmCbPdbqEbzVMTBS6، وموضحة أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بشرط القدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01280434414-01024956781،والمسؤول عز الدين فاروق، كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح فى الإعلان المرفق.

وزارة العمل مديرية العمل محافظة أسيوط حوافز مؤهلات

مواد متعلقة

وزارة العمل تتابع البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بالوادي الجديد

وزارة العمل: توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. وسبل دعم الشباب بالمنوفية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

"ألقوه في الترعة حيا".. لماذ قتل 6 متهمين شابا وكبلوه بعد تصوير مقطع فاضح؟

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

تحديثات جميع البنوك.. سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح