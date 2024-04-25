وزارة العمل: فرص عمل فى 4 فروع لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لفتيات أسيوط

أعلنت وزارة العمل اليوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل عن تنظيم 4 أيام مفتوحة للتوظيف بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة أسيوط على وظيفة "أخصائي تمويل" للعمل بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفروع: أسيوط، وأبنوب، والقوصية، وديروط بمحافظة الغربية، للفتيات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، من المقيمين بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحين للعمل بها، من سن 18 إلى 35 سنة، برواتب تبدأ من 4565 جنيه، بالإضافة إلى حوافز ومتغيرات، وتأمين صحى عام وخاص، وتأمينات اجتماعية، وفرص للترقى، ووثيقة تأمين على الحياة، يأتى ذلك فى إطار دور الإدارة العامة فى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب للحد من معدلات البطالة، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

فرص عمل لائقة

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات تساهم فى الحد من البطالة وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأكدت على أن الادارة قامت بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لتوفير فرص العمل للإناث داخل المؤسسة وفروعها، بأسيوط وعنوانه: 8 ش الخلفاء خلف حلواني الخزان ومحكمة الاستئناف، وذلك يوم الاثنين 13 / 5 /2024 الساعة 11 صباحًا، وفرع أبنوب ش بورسعيد - الشارع الجديد بجوار بنزينة التعاون امام ماركت كازيون يوم الثلاثاء 14 / 5 /2024 الساعة 11 صباحًا، وفرع القوصية وعنوانه: ش الري امام بنك الاسكندريه أعلى سيراميك كليوباترا، وذلك يوم الأربعاء 15 / 5 /2024 الساعة 11 صباحًا، وفرع ديروط وعنوانه: ش البحر الاعظم مجمع اجيال أمام مجلس مدينة ديروط اعلى البنك الاهلي يوم الخميس15 / 5 /2024..

وأضافت المدير العام، أنه يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص التسجيل على الرابط https://forms.gle/AmCbPdbqEbzVMTBS6، وموضحة أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا والإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بشرط القدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، ويمكن الاستفسار والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01280434414-01024956781،والمسؤول عز الدين فاروق، كما يمكن التقديم من خلال فروع المؤسسة بالمحافظات كما هو موضح فى الإعلان المرفق.