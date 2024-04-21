الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.. وسبل دعم الشباب بالمنوفية

مديرية العمل بالمنوفية
مديرية العمل بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز شباب البتانون، بحضور عدد من أهالي المركز والقرى المجاورة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، فى إطار التعاون والتنسيق مع جامعة المنوفية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور النائبة الدكتورة شيرين عبدالعزيز، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإيهاب حجازى رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، وعلا الباز مدير التشغيل بالمنوفية، وجرى تقديم محاضرة بعنوان "مصر بتناديك"، تناولت أهمية الحفاظ على أبناء الوطن الذي يفتح ذراعيه لكل أبنائه بفرص عمل حقيقية وفرص استثمار ذوي الطموح في كافة المجالات، وتقديم الدعم لهم والوقوف بجانبهم، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى خدمة الشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى كافة الملفات، من التشغيل وتوفير فرص العمل بمنشآت القطاع الخاص، والتدريب المهنى المجاني على المهن التي تحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، والتفتيش الميداني على تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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مديرية العمل بالمنوفية 

وأوضح سعد عبدالحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتقديم كافة سبل الدعم لهم من فرص عمل حقيقية ولائقة، وكذلك دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الشباب والمجتمع. وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال الندوة عرض فرص العمل المتاحة، وأبواب ومجالات ودراسات جدوى وتسهيلات كثيرة لتساعد الشباب وتسهم فى الحد من هذه الظاهرة، وكذلك تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال هجرتهم غير الشرعية، بحضور عماد سعيد وكيل المديرية، والتأكيد على بناء الجسور للتواصل لتوفير فرص العمل لتسهم فى خفض معدلات البطالة والحد من هذه الظاهرة.

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مديرية العمل بالمنوفية
مديرية العمل بالمنوفية
مديرية العمل بالمنوفية
مديرية العمل بالمنوفية
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FB_IMG_1713696279692
مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة الهجرة غير الشرعية جامعة المنوفية جهاز المشروعات الصغيرة القطاع الخاص سوق العمل

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