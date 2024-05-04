السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"قبل الموعد المقرر لرد حماس".. مدير الـCIA يصل القاهرة لبحث الهدنة في غزة

مدير وكالة المخابرات
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز الجمعة إلى القاهرة للمشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات حول اتفاق صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بيرنز سينضم إلى الوسطاء المصريين الذين يتفاوضون مع إسرائيل وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووصل بيرنز إلى القاهرة قبل الموعد المقرر لرد حركة حماس على اقتراح إسرائيلي سابق لاتفاق تبادل الأسرى.

ومن المنتظر أن يصل وفد من حماس إلى مصر اليوم السبت لتقديم إجابة رسمية، حيث تحاول القاهرة تحاول الخروج بنص يتفق عليه الطرفان.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين مصريين مطلعين، بأن إسرائيل أمهلت حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا ستبدأ عملية عسكرية في رفح.

وذكرت الصحيفة أن مصر عملت مع إسرائيل على اقتراح وقف إطلاق النار المعدل الذي قدمته إلى حماس في نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تتشاور القيادة السياسية لحماس مع جناحها العسكري في غزة وأن ترد على الاقتراح الذي طرحوه في القاهرة، لكن زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار لم يرد، على حد قول المسؤولين.

ووفقا للتقرير، تصر حماس على وقف إطلاق نار طويل الأمد وتطالب بضمانات من الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستحترم الاتفاق.

 

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

عاجل.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إيقاف إنشاء الرصيف العائم في غزة مؤقتا

قراران لوزارة الرى بنزع ملكية أراضي وعقارات للمنفعة العامة بالبحيرة والإسكندرية ومطروح

الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

"قبل الموعد المقرر لرد حماس".. مدير الـCIA يصل القاهرة لبحث الهدنة في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

عزاء والدة الفنانة ريم أحمد فى مسجد الحامدية الشاذلية

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة