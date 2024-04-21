وزارة العمل: جولة لمتابعة سير العملية التدريبية بمركز التدريب المهنى بالإسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمتدربين، ومتابعة سير العملية التدريبية في الدورات التدريبة على مهن: الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والحاسب الآلي، والتي ينفذها المركز التابع لمديرية العمل، ويقدمها للشباب بالمجان، حيث يعتبر مركز التدريب المهني قلعة لتدريب الشباب نظرًا لمساحته الكبيرة، ووجود عدد متميز من الورش به لتدريب المتدربين، وذلك فى ضوء البدء الفعلي للعمل بالمركز من خلال استراتيجية فعالة، مما يؤدى إلى إحداث طفرة في التدريب لأبناء وفتيات المحافظة، والذي سيقدم أحدث برامج الدراسة والتدريب وبناء القدرات وتأهيل الشباب من حملة الدبلومات الفنية والمتسربين من التعليم، وذلك في إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة عن طريق التعليم المزدوج الذي يكفل للطالب التعليم والتدريب في وقت واحد.

مديرية العمل بالإسماعيلية

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الزيارة تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التي أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة، مع تكثيف الدورات التدريبية المجانية للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وأضاف مدير المديرية أنه قام بجولة تفقدية لأقسام المركز، وخلال الزيارة، وجه إدارة المركز بتكثيف الدوريات التدريبية للشباب على تلك المهن التي تحتاجها سوق العمل، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى ضوء الجمهورية الجديدة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، كما تسعى المديرية للتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى للشباب على المهن التي تتطلبها سوق العمل.

جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى

جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى