السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد خلع الحجاب.. كيف كانت أسماء جلال قبل الشهرة؟ (صور)

أسماء جلال
أسماء جلال

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة أسماء جلال قبل شهرتها وهي ترتدي الحجاب، حيث كانت تعمل كـ موديل للمحجبات، وقد لاقت اهتمام الفتيات بسبب شكلها المميز والمختلف.

تُعد الفنانة أسماء جلال من بين النجوم الذين حققوا نجاحًا كبيرًا في أعمالهم الفنية، ومن أبرز أعمالها المشاركة في الجزء الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات"، و"خلي بالك من زيزي"، و"الغرفة 207"، و"أشغال شقة".

وتزامنًا مع تصدر النجمة أسماء جلال ترند البحث على موقع "جوجل" وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد موقع الدستور في تقريره صور أسماء جلال قبل شهرتها وهي ترتدي الحجاب.

صور أسماء جلال ما قبل الشهرة تصدرها الترند

بدأت النجمة أسماء جلال موديل للمحجبات في بداية مشوارها الفني، وتمكنت من تحقيق نجاح باهر في مسيرتها الفنية من خلال أعمالها التي حققت شعبية كبيرة، وذلك بسبب تميزها في التمثيل وتألقها أمام الكاميرا.

بعد خلعها الحجاب.. صور أسماء جلال ما قبل الشهرة تصدرها الترند
بعد خلعها الحجاب.. صور أسماء جلال ما قبل الشهرة تصدرها الترند
بعد خلعها الحجاب.. صور أسماء جلال ما قبل الشهرة تصدرها الترند
بعد خلعها الحجاب.. صور أسماء جلال ما قبل الشهرة تصدرها الترند
بعد خلعها الحجاب.. صور أسماء جلال ما قبل الشهرة تصدرها الترند

كانت تعمل أسماء جلال كموديل للمحجبات، وعملت مع متاجر كثيرة لتكون موديل لتصميماتها، وحتى الآن لها صور كإعلان ترويجي لملابس ومستلزمات الحجاب، كما كانت موديل لخبراء التجميل؛ حيث ظهرت في صور كثيرة تستعرض صيحات المكياج حينها.

بعد خلعها الحجاب.. صور أسماء جلال ما قبل الشهرة تصدرها الترند
بعد خلعها الحجاب.. صور أسماء جلال ما قبل الشهرة تصدرها الترند
أسماء جلال صور أسماء جلال أسماء جلال بالحجاب صور أسماء جلال بالحجاب تريند أسماء جلال

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