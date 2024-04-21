الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزارة العمل: سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الحكومية بالمنيا

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا الجديدة ومراكزها، استكمالًا لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الحكومى بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها، بحضور 14 من العاملين بالمديرية، حيث تناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها ومجالاتها  ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة، وخطط الطوارئ والإخلاء، وخطة الدفاع المدني، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة، والأمراض المهنية والعادية والمزمنة، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل.

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مديرية العمل بالمنيا

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين، والوقاية من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل، وأضافت مدير المديرية، انه حضر فعاليات الندوة مدير مديرية التضامن الإجتماعى، والعاملين بإدارات المديرية، وقامت بشرح موضوعات المبادرة مدير مديرية العمل، كما جرى الرد على استفسارات الحاضرين فيما يخص موضوعات الندوة، والذين قدموا الشكر والتقدير للمديرية وفريق العمل بها على جهودها المستمرة فى نشر التوعية بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وحرصها على تطبيقها داخل المنشآت العاملة فى المحافظة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

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وكانت قد أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن بدء التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مجموعة من المهن الفنية واللغات الاجنبية، والمهارات الحياتية، لمدد تتراوح من 15 يوم وحتى شهرين، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها،  وذلك فى إطار  بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل مع معهد الساليزيان الايطالي "دون بوسكو " فرع الأسكندرية، بعد الزيارة الميدانية للمعهد لوضع اليات التنفيذ. 

مديرية العمل بمحافظة المنيا مبادرة سلامتك تهمنا السلامة والصحة المهنية التضامن الاجتماعي القطاع الحكومي

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