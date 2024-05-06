الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 والقنوات الناقلة

جريدة الدستور

يحرص متابعي وعشاق كرة قرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 مايو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث تقام اليوم عدة مباريات بمناطق مختلفة حول العالم، وذلك فضلا عن القنوات الناقلة لهذه المواجهات.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 6 مايو 2024 والقنوات الناقلة 

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6- 5- 2024.

ومع انتصاف الأسبوع، سيقل عدد المباريات تدريجيًا بمختلف المسابقات حول العالم وذلك مع اقتراب نهاية الموسم الكروي 2023-2024.

ولكن، لا تزال هناك بعض المباريات المتبقية من جولات مسابقات الدوري في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا.

وفي المنطقة العربية كذلك، ستستمر مباريات الدوري في مصر والجزائر والسعودية والإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس x مانشستر يونايتد - 09:00 بتوقيت مصر- beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا x أتالانتا - 06:00 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.
أودينيزي x نابولي - 08:45 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم الدوري الفرنسي

ليل x ليون - 09:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 4.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأهلي x الهلال - 08:00 بتوقيت مصر - SSC1 HD.

مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش x المصري البورسعيدي - 06:00 بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.
بيراميدز x مودرن فيوتشر - 06:00 بتوقيت السعودية - ‎OnTime Sports‎.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الجزائري

اتحاد العاصمة x شبيبة القبائل - 08:00 بتوقيت مصر - Tv6.chababia.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

البطائح × الوصل - 06:45 بتوقيت مصر - دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية
شباب الأهلي × الشارقة - 06:45 بتوقيت مصر - دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية..

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