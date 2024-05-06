الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحرص آلاف المواطنين المسافرين إلى خارج مصر معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية، استقرارا مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليومية، إذ وصل سعر الدولار اليوم قيمة 47.90 جنيه للشراء، ومبلغ 48 جنيها للبيع في بنك مصر.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024

وترصد «الدستور»، في هذه السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقا لآخر التحديثات من خلال مواقعها على الإنترنت.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 47.89 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

 

بلغ سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

بلغ سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

اقرأ أيضا:

سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 
51.37 جنيه للشراء.
51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
59.98 جنيه للشراء.
60.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
12.76 جنيه للشراء.
12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 
154.96 جنيه للشراء.
156.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي
13.05 جنيه للشراء.
13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم
12.15 جنيه للشراء.
13.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الأكثر قراءة

الإنتربول الدولى يتمكن من استعادة المتهمة بقتل شقيق زوجها عقب هروبها لقطر

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 6-5-2024

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

جهود فردية وجمعيات أهلية.. المصريون مستمرون فى تقديم المساعدات لغزة

«مصر كلها شايفة».. هل استحق حسام حسن الطرد أمام الزمالك؟

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن تنفيذ هجوم على مدرسة تابعة للأونروا

إيهود باراك ينتقد نتنياهو: يقود إسرائيل نحو الهاوية فى مواجهة حماس

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين