سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024

يحرص آلاف المواطنين المسافرين إلى خارج مصر معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024 عبر جوجل، حيث سجل سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية، استقرارا مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليومية، إذ وصل سعر الدولار اليوم قيمة 47.90 جنيه للشراء، ومبلغ 48 جنيها للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2024

وترصد «الدستور»، في هذه السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقا لآخر التحديثات من خلال مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 47.89 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين

51.37 جنيه للشراء.

51.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.98 جنيه للشراء.

60.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.76 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين

154.96 جنيه للشراء.

156.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.05 جنيه للشراء.

13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.15 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.