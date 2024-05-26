الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

عاجل.. قبل الامتحانات.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة ويطلب منهم هذا الأمر

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات.

وقال وزير التعليم في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 745 ألف طالب والوزارة حريصة على مصلحتهم وتكافؤ الفرص من أن يحقق كل طالب أمنيته".

وطلب الوزير من الطلاب الالتزام بالقواعد الموجودة على رقم الجلوس، متابعًا: "162 ألف معلم يشاركون في العملية الامتحانية هذا العام وهناك توجيهات لهم بأن الطلاب أولادهم وسيحرصون على توفير الجو الآمن لهم أثناء الامتحانات".

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