نصائح رمضان عبدالمعز لطلاب الثانوية العامة: احتسب المذاكرة لله

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، نصيحة لطلاب الثانوية الأزهرية والعامة قائلا: "لا تقلقوا إن وعد الله حق، ربنا لا يضيع تعب أحد، حيث قال الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".

وأضاف رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، كان بيجيلنا لحظات أنى مش فاهم حاجة فى أى حاجة، من كثرة المذاكرة فى الكتب، لكن ربنا ما بيظلمش حد، كمال قال: "ولا يظلم ربك أحدا".

ووجه كلمة للطلاب قائلا: "إن النبى عليه الصلاة والسلام قال: "استعن بالله ولا تعجز"، فسمى وذاكر وابدأ مذاكرة ولو تعبت اتوضأ وصلى ركعتين، واستمر فى المذاكرة واحتسب المذاكرة دى لله فستجد مدد من الله، فأنت بتذاكر عشان تكون مؤمن ناجح، فأخلص النية عشان يجيلك دعم من ربنا".