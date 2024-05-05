الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الأحد 5-5-2024 خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

تصدر البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، حيث شهد سعر الدولار استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر ومكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الاحد 2024 تحديث لحظي

ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور قائمة بأخر تحديث لسعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية في البنوك خلال منتصف التعاملات.

واستقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 5 مايو 2024 استقرارا خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ نحو 47.90 جنيه للشراء، 48.00 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا اليوم الاحد الموافق 5 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري حيث سجل نحو 47.90 جنيه للشراء مقابل 48.00 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 5 مايو 2024، استقرارا ايضًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

وخلال منتصف التعاملات..سجل متوسط سعر الدولار اليوم الاحد 5 مايو 2024 في البنك التجاري الدولي استقرارا ليبلغ 47.90 جنيه للشراء 48.00 جنيها للبيع..

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

خلال منتصف التعاملات سجلت أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد الموافق 5 مايو 2024، استقرارا، واليك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

-بلغ سعر الدولار نحو 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيهًا للبيع.

-بلغ سعر الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

-بلغ سعر اليورو 51.23 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.53 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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