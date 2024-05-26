الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز

مفاجآت تكشفها تحقيقات القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة القبض على البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر الفسق والفجور.

ودلت التحقيقات على أن المتهمة هدير محمد عبدالرازق، تبلغ من العمر 26 عامًا، وكانت تتعمد نشر فيديوهات تتضمن إبراز مفاتن جسدها والقيام بإيحاءات مخلة مع عدد من الشباب بهدف تحقيق مشاهدات عالية بعد نشرها على التطبيقات المختلفة "تيك توك وفيسبوك وإنستجرام".

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة صادمة بشأن قيامها بممارسة علاقة جنسية مع آخرين بمقابل مادي، إضافة إلى أنه عند ضبطها تمت مصادرة هاتفها الشخصي من نوع iPhone، وضبط فلاشة وكارت ميموري يحتوي على عدد من الفيديوهات.

جار التحقيق مع البلوجر هدير عبد الرازق المتهمة بنشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة ونشر مقاطع فيديوهات مخلة بالآداب العامة تُظهر فيها مفاتنها.

النيابة العامة تفاصيل جديدة القبض على البلوجر البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر الفسق والفجور

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"تنشر فيديوهات مُخلة".. القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

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