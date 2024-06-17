الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشرى سارة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي - أرشيفية

تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، باب التقديم لحجز شقق سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مدن جديدة مختلفة خلال الفترة القادمة.

للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وطرق التقديم، إليكم الخطوات:

  1. زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري: https://cservices.shmff.gov.eg/
  2. الضغط على أيقونة "استعلام عن وحدات سكنية".
  3. اختيار المشروع السكني والمحافظة المطلوبة.
  4. إدخال البيانات الشخصية بدقة.
  5. الضغط على "استعلام" لعرض نتيجة الطلب.
  6. سيظهر قبول أو رفض الطلب.

الأرقام الساخنة للاستعلام:

  • 1188
  • 5777 (من أي هاتف محمول)
  • 090071117 (من أي خط أرضي)
 شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط التقديم لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2024

  • سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.
  • لا يحق للأسرة الحصول على أكثر من وحدة.
  • لا يكون المتقدم قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري سابقًا.
  • لا يمتلك المتقدم وحدة سكنية أو أرض من قبل.
  • أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبطين بها بعمل أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

الأوراق المطلوبة لـ  شقق الإسكان الاجتماعي 2024

  • صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • صور شهادات ميلاد الأبناء.
  • إيصال مرافق (غاز، كهرباء، مياه).
  • شهادة دخل من جهة العمل أو محاسب.
  • صورة من عقد إيجار الوحدة.
  • قيد عائلي مميكن.
  • قسيمة زواج مميكنة.
  • برنت تأمينات (إن وجد).

وتتغير شروط التقديم وأوراق المطلوبة حسب كل مشروع سكني، ينصح بمتابعة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان للاطلاع على آخر التحديثات.

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