الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تنشر فيديوهات مخلة".. القبض على بلوجر شهيرة من داخل شقتها

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على بلوجر شهيرة من داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

 

ورصدت أجهزة الأمن قيام بلوجر، بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى "تيك توك وفيس بوك وانستجرام" تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق، وألقي القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

الأجهزة الأمنية بلوجر شهيرة الفسق والفجور

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