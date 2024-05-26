حبس البلوجر هدير عبدالرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر حبس البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها.

وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبدالرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل والتي تحرض على إثارة الفتن.

وتقدم محام في 2022 ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد البلوجر هدير عبدالرازق لقيامها بأفعال الدعارة الإلكترونية العلنية والاتجار بالبشر.

وذكر مقدم البلاغ أنه انتابته حالة من الغثيان حينما شاهد فيديوهات للبلوجر هدير عبدالرازق تظهرعلى مواقع التواصل الاجتماعي بملابس فاضحة وبإشارات وعبارات إباحية، وتستعرض ملابسها الداخلية وجسدها العاري بشكل سافر، وتعطي نصائح جنسية مباشرة للفتيات لإقامة علاقات محرمة، وتقدم ذلك المحتوى بصورة علنية، لتقديم خدمات جنسية مقابل الشهرة وزيادة عدد المشاهدات لتحقيق الربح المادي.

أضاف البلاغ أن تلك الأفعال تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 عقوبات باتهامات التحريض على الفجور والدعارة بطريق المساعدة أو التسهيل أو الإغواء بطريقة علنية الفسق بإشارات أو أقوال لنشر المحتوى الإباحي على الإنترنت.

إضافة إلى جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 طبقًا لنصوص المواد 25 و26 لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب الجريمة والعقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية، بحسب ما ورد في البلاغ.