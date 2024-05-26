البترول تنفى سحب شركة إينى سفينة الحفر "سانتورينى" من موقع أكبر حقل غاز فى مصر

نفى المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبدالعزيز صحة ما نشر على موقع "الطاقة" جملة وتفصيلا بسحب شركة إيني سفينة الحفر سانتوريني من موقع أكبرحقل غاز في مصر وتوقف أعمال التطوير.

وأكد أن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر بمنطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنهى عمله وتحرك عن المنطقة.

وتابع: "وبالنسبة لبرنامج الحفر في حقل ظهر سيتم لاحقا في الربع الأخير من العام الحالي، وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة ايني من خلال جهاز حفر آخر".