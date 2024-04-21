الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: بحث أوجه التعاون المشترك بين مديرية العمل ومديرية الأمن بالإسماعيلية

مديرية العمل بالإسماعيلية 
مديرية العمل بالإسماعيلية 

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة تنسيقية لمديرية أمن الإسماعيلية، في إطار التعاون بين المديرية وأجهزة الدولة داخل المحافظة، وبحث سبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع، ورفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، للحد من المخاطر التي تهدد سلامة وأمن العمال داخل المنشآت، وتنظيم ندوات للتوعية فى نفس المجال لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لحماية المنشآت والعمال والمترددين، وذلك فى إطار جهود مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية المستمرة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وكذلك تسهيل القيام بمهامها فى مجالات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب المهنى داخل المحافظة، وجهودها لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له، وكذلك القوانين ذات الصلة.

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مديرية العمل بالإسماعيلية 

وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، فى تقريرٍ لوزارة العمل اليوم الأحد، أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتعزيز ملفات التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من التوعية للعاملين بأجهزة الدولة ورفع كفاءتهم في مجال السلامة والصحة المهنية، وتفعيل دورها فى القيام بالمهام المنوط القيام بها من قبل المديريات بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى سهولة ويسر، وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال الزيارة اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، يرافقه وفد من مديرية العمل، ضم كلًا من: سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وسامية عبدالسلام مديرة إدارة تفتيش عمل الأحياء، وجيهان رمزي مديرة إدارة علاقات العمل، مؤكدًا أهمية التعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، وأهمية ملف السلامة والصحة المهنية، هذا الملف الشائك الذي يحتاج تكاتفًا بين المديرية وأجهزة الدولة لنشر هذه الثقافة وجعلها سلوكًا وعملًا قبل أن تكون مجموعة اشتراطات والتزامات.

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مديرية العمل بالإسماعيلية�
مديرية العمل بالإسماعيلية�
مديرية العمل بالإسماعيلية�
مديرية العمل بالإسماعيلية�
مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية السلامة والصحة المهنية ندوات زيارة تنسيقية التفتيش العمالي

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