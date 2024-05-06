الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

إيهود باراك ينتقد نتنياهو: يقود إسرائيل نحو الهاوية فى مواجهة حماس

نتنياهو
نتنياهو

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بتصريحات حادة حول أداء خليفته بنيامين نتنياهو، حيث اعتبر أن سياساته تقود إسرائيل نحو الفشل أمام حركة حماس.

وفي تغريدة نشرها باراك على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد أن القرارات التي اتخذها نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حماس كانت خاطئة ومستواة بشكل سيئ، وأدت إلى عدم إحاطته ببعض التفاصيل الحيوية للصفقة، مما أثار انتقادات حادة.

وفي استمرار لانتقاداته، طالب باراك وزيري الدفاع والأمن في حكومة نتنياهو، بيني جانتس وغادي آيزنكوت، بالاستقالة من حكومة نتنياهو أو "كابينيت الحرب" التي تتولى الشؤون العسكرية في قطاع غزة.

وأشار باراك إلى أن نتنياهو فقد القدرة على التحكم في الصراع وإدارته بفعالية، مما جعله غير مؤهل للقيادة في مثل هذه الظروف الحرجة.

وأخيرًا، أكد باراك أن الإدارة الحالية بقيادة نتنياهو تعتبر عقيمة، ولا تخطط بجدية مع الإدارة الأمريكية لمواجهة الأزمات المتصاعدة في قطاع غزة.

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