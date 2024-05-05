روستوف الروسي يكشف موقفه من بيع إياد العسقلاني للأهلي

كشف نادي روستوف الروسي، الأحد، موقفهم من بيع المحترف المصري إياد العسقلاني للنادي الاهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الأهلي حسم بشكل كبير مفاوضاته مع العسقلاني الذي رحل للدوري الروسي من بوابة الإسماعيلي مطلع العام الجاري، إلا أن المفاوضات تعثرت خلال الأيام الماضية مع روستوف، الذي طالب بحسب التقارير، الحصول على مبلغ 1.3 مليون دولار للتخلي عن اللاعب.

وقال أليكسي ريسكين، المدير الرياضي لروستوف في تصريحات لموقع“winwin” القطري:"هل حددنا سعرًا لبيع العسقلاني لـ الأهلي؟ لا. هذا ليس صحيحًا على الإطلاق"،

وأردف:"لم نتفاوض على بيع اللاعب، لأننا لسنا مهتمين ببيع العسقلاني، بل نحن نعتمد عليه بشكل كامل".