تشيلسي يكتسح وست هام يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على ضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج” في الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح كول بالمر التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 15 من متابعة لتمريرة نيكولاس جاكسون، أعقبه كونور جالاجير في الدقيقة 30.

وسجل مادويكي الهدف الثالث لـ "البلوز" في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم "البلوز" بثلاثية.

وأحرز السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الرابع لـ تشيلسي في الدقيقة 48، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 54 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد 49 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يأتي تشكيل تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024 كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: تياجو سيلفا، تشالوباه، بادياشيلي، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، جالاجير، مادويكي، كول بالمر، مودريك

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.