الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشيلسي يكتسح وست هام يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

فاز فريق تشيلسي على ضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج” في الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح كول بالمر التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 15 من متابعة لتمريرة نيكولاس جاكسون، أعقبه كونور جالاجير في الدقيقة 30.

وسجل مادويكي الهدف الثالث لـ "البلوز" في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم "البلوز" بثلاثية.

وأحرز السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الرابع لـ تشيلسي في الدقيقة 48، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 54 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد 49 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يأتي تشكيل تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024 كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: تياجو سيلفا، تشالوباه، بادياشيلي، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، جالاجير، مادويكي، كول بالمر، مودريك

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

تشيلسى وست هام يونايتد الدورى الانجليزى كول بالمر نيكولاس جاكسون

مواد متعلقة

تشكيل توتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزى: ماذا عن صلاح؟

الشوط الأول.. تشيلسى يتقدم على وست هام بثلاثية في الدورى الإنجليزى

ريال مدريد يبحث عن الاحتفال بلقب الدورى الإسبانى أمام قادش

أرسنال يستضيف بورنموث.. ومانشستر سيتي يواجه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أنشيلوتي يكشف قائمة ريال مدريد لمباراة قادش في الدوري الإسباني

رسميًا.. ماركو رويس يعلن رحيله عن بوروسيا دورتموند

"ضاعت صفقة الزمالك".. عجمان الإماراتى يجدد عقد وليد أزارو حتى 2026

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

قضية اللعب بالأعراض.. خطة "طه" و"شروق" للإفلات من السجن فى قتل نيرة صلاح

ألعاب الموت تحصد أرواح الأطفال.. حادث ملاهى أكتوبر ليس الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل