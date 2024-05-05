الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة تشيلسي ضد
مباراة تشيلسي ضد وست هام

يستضيف فريق تشيلسي، نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم، في إطار الجولة السادسة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يأتي موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي، في الرابعة من مساء اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج. 

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يأتي تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي موسم 2023/2024 كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جيلكريست، تشالوباه، بادياشيلي، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، جالاجير، مادويكي، كول بالمر، مودريك

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي، عبر شاشة قناة beIN Sports 1 المشفرة، ويعلق علي المبارة المعلق الرياضي حسن العيدروس

ويحتل تشيلسي، المركز الثامن في جدول «بريميرليج» برصيد 51 نقطة، بينما يحتل وست هام، المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

ويأمل تشيلسي، في مواصلة سلسلة انتصارته في المسابقة، بعد أن حقق الفريق، الفوز في الجولة الماضية على جاره توتنهام هوتسبير، بثنائية دون رد.

أما وست هام، فيحاول العودة لطريق الانتصارات، بعد أن فشل في تحقيق الفوز في الجولات الثلاث الماضية، عقب الخسارة أمام كل من فولهام (2-0)، وكريستال بالاس (5-2)، والتعادل مع ليفربول بهدفين لمثلهما.

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