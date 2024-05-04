أرسنال يستضيف بورنموث.. ومانشستر سيتي يواجه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق أرسنال الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري محمد النني، أمام ضيفه بورنموث، في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أرسنال يسعى لتأمين صدارته أمام بورنموث

ويبحث فريق أرسنال عن تحقيق الانتصار الرابع تواليًا، من أجل المواصلة والاستمرار في صراع لقب "بريميرليج" المشتعل، بعد خروج ليفربول من الحسابات، ليبقى الصراع قائمًا بين "الجانرز" ومانشستر سيتي.

مهمة أرسنال صاحب الصدارة المؤقتة برصيد 80 نقطة، لن تكون سهلة أمام بورنموث الذي يُقدم موسمًا رائعًا، حيث يحتلون المركز العاشر برصيد 48 نقطة، بقيادة المهاجم دومنيك سولانكي الذي سجل 18 هدفًا هذا الموسم.

مانشستر سيتي يواجه وولفرهامبتون

وفس نفس الجولة، يواجه مانشستر سيتي ضيفه وولفرهامبتون، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" معقل "السيتيزينز".

الأمر سيان بالنسبة لـ مانشستر سيتي، فهو لا يريد خسارة أي نقاط، من أجل الاستمرار في المنافسة مع أرسنال، وهو يعلم أنه ما زال لديه مباراة متبقية، يمكن خلالها استرداد الصدارة متفوقين على كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال، فيما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

وضمن منافسات نفس الجولة، يلعب برينتفورد ضد فولهام، فيما يحل نيوكاسل يونايتد ضد بيرنلي، فيما يواجه الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، شيفيلد يونايتد، ضيفه نوتنجهام فورست.

مصطفى محمد يبحث عن الفوز مع نانت أمام بريست في الدوري الفرنسي

وفي الدوري الفرنسي، يحل نانت بقيادة المحترف المصري مصطفى محمد، ضيفًا على بريست في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي.

ويبحث نانت عن تحقيق انتصار يبعده عن المراكز المؤدية للهبوط أو خوض مباراة فاصلة، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، فيما سيواجه بريست صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة.