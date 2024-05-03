الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شيكابالا يغيب عن الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية وغموض موقف شلبى والزنارى

شيكابالا
شيكابالا

أكد محمد أسامة، طبيب الزمالك، غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" عن الفريق في نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

كان شيكابالا قد تعرض للإصابة قبل مباراة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية: "إصابة شيكابالا في العضلة الأمامية وتعرض لها في غانا أثناء التدريبات، وهى إصابة قوية إلى حد ما".

وأردف:" مدة غياب شيكابالا تصل من 4 إلى 6 أسابيع، وهو بعيد عن المشاركة في نهائي الكونفيدرالية، فالإصابة التي يعاني منها تستلزم التعامل معها بطريقة مناسبة حتى عودته".

ومن جهته كشف عن موقف الثنائي مصطفى شلبى ومصطفى الزنارى بعد تعرضهما للإصابة في مباراة الفريق، أمس، أمام البنك الأهلي والتي انتهت بفوز المارد الأبيض بهدف دون رد، على ملعب ستاد القاهرة.

وقال طبيب الزمالك:" وفقًا للفحوصات المبدئية لإصابة الثنائي، فمن الصعب أن يلحقا بمباراة الذهاب ضد نهضة بركان، وطلبت عدم استكمال الزناري أمام البنك رغم طلبه خوفًا من تفاقم الإصابة".

وأكمل:"بدأنا بشكل مباشر وضع خطة علاجية وتأهيلية للثنائي من أجل تجهيزهما للنهائي، لكن فرصة لحاقهما بالذهاب صعبة، ولن نقوم بالمخاطرة بأي لاعب دون جاهزيته تحت أي ظرف".

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه نهضة بركان في المغرب ذهابًا يوم الأحد 12 مايو، على أن يستضيفه على استاد القاهرة يوم 19 من الشهر نفسه.

وسبق والتقى الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية في نسخة 2019، تحت القيادة الفنية للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، وتوج أبناء “ميت عقبة” بلقب الكونفيدرالية الأول في تاريخهم بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد تقاسم الفوز ذهابًا وإيابًا مع الفريق المغربي بنتيجة 1-0.

محمد أسامة الزمالك شيكابالا نهضة بركان الكونفدرالية الزناري شلبي

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