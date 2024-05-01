الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هل يؤثر على نهائى دورى الأبطال.. عقوبات قاسية على تونس بعدم تنظيم أى حدث رياضى

الترجي
الترجي

فرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، الأربعاء، عقوبات قاسية على تونس، بسبب عدم الامتثال للوائح المدونة عالميًا لمكافحة المنشطات.

ونشرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بيانًا بعقوبات مُوقعة ضد تونس، بسبب عدم الالتزام باللوائح، بعد أن تم إرسال لها إنذار في شهر نوفمبر الماضي بذلك.

وعاقبت الوكالة العالمية تونس من حرمان تنظيم أي حدث رياضي إقليمي أو قاري عالمي، بسبب عدم الامتثال للتوصيات، وإعداد قانون يستجيب للوائح مكافحة المنشطات.

وسيتم تطبيق القرار بأثر فوري، لحين امتثال تونس للوائح مكافحة المنشطات، إضافة لمنع رفع العلم التونسي في دورة الألعاب الأوليمبية “باريس 2024” والألعاب الباراليمبية، إضافة لحظر تمثيل أي شخص تونسي ضمن اللجان ومجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ومن المنتظر أن يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ما إذا كان ذلك القرار بدوره أن يؤثر على استضافة الترجي لذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نادي الأهلي في استاد رادس.

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تونس باريس 2024 الألعاب الأولمبية الاهلى

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