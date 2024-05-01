الأربعاء 01 مايو 2024
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رياضة

تشكيل الخليج أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.. شريف أساسيا

محمد شريف
محمد شريف

كشف البرتغالي بيدرو إيمانويل، عن تشكيل الخليج لمواجهة مضيفه النصر، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الأول بارك معقلل "العالمي".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC 1، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل الخليج أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل الخليج أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد قيادة المحترف المصري محمد شريف لخط الهجوم.

وجاء تشكيل الخليج أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد ناري

خط الوسط: إيجو روديجير - سعيد آل حمسل - يونج جانج

خط الهجوم: منصور حمزي - فابيو مارتينيز - محمد شريف

تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا.

وجاء تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أيمن يحيى - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر كلًا من: راغد النجار - نواف بوشل - محمد قاسم - علي لاجامي - محمد فتيل - عبدالمجيد الصليهم - علي الحسن - عبد العزيز العليوة - مشاري النمر

يُذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيواجه الهلال في النهائي، بعدما انتصر على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.

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