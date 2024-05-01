كشف الجهاز الفني لـ النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الخليج، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر والخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الأول بارك معقلل "العالمي".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC 1، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين

أما عن تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين، فشهد تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا.

وجاء تشكيل النصر أمام الخليج في كأس خادم الحرمين الشريفين كالآتي:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - إيميريك لابورت - عبدالإله العمري - أليكس تيليس

خط الوسط: عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أيمن يحيى - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر كلًا من: راغد النجار - نواف بوشل - محمد قاسم - علي لاجامي - محمد فتيل - عبدالمجيد الصليهم - علي الحسن - عبد العزيز العليوة - مشاري النمر

يُذكر أن الفائز من مباراة اليوم سيواجه الهلال في النهائي، بعدما انتصر على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف.