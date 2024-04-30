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رياضة

تشكيل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد المتوقع في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

تشكيل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد المتوقع في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي البطولة.

ويستعد بايرن ميونخ الألماني لاستضافة ريال مدريد الإسباني، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة على استاد “أليانز أرينا” معقل فريق بايرن ميونخ، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD، بتعليق التونسي عصام الشوالي والعماني خليل البلوشي.

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد 

أما عن تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فيشهد غياب الهولندي ماتياس دي ليخت بسبب الإصابة، فيما يقود الإنجليزي هاري كين خط الهجوم.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - إريك داير - كيم مين جاي - يوزوا كيميتش

خط الوسط: كونراد لايمر - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا - ليروي ساني - رافائيل جيريرو

خط الهجوم: هاري كين

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فيشهد البدء بثنائية أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني في خط الدفاع.

وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

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