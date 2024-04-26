الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: برشلونة يستفسر عن وضعية ليروي ساني في بايرن ميونخ

ليروي ساني
ليروي ساني

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع ليروي ساني جناح بايرن ميونخ الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط ساني بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، ولم ينجح ناديه في تجديد عقده حتى الآن.

وبحسب برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة تواصل مع مسؤولي نادي بايرن ميونخ للسؤال عن وضعية ساني.

وأوضح التقرير أن برشلونة استفسر عن السعر الذي قد يسمح من خلاله بايرن ميونخ برحيل ساني، فيما تُشير تقارير أن النادي الألماني يطلب 80 مليون يورو لرحيله، في الوقت الذي أشارت تقارير محلية ألمانية إلى إمكانية خروحه بنصف ذلك الثمن.

وكان ساني قد اعترف علنًا بأن بايرن ميونخ يريد تجديد عقده، لكنه لم يفكر في الأمر بعد.

يُذكر أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع الأوروجواياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، الأمر الذي يعني احتمالية وجود صفقة متبادلة بين الفريقين قد تشمل ساني.

ويستعد ساني رفقة بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ليروي ساني بايرن ميونخ ساني بايرن

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