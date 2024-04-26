الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يعلن استبعاد رودريجو وضم بيلينجهام لقائمة مباراة سوسيداد

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، استبعاد البرازيلي رودريجو جوس من قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، واستبداله بـ الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في افتتاحية منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

 القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، على قناة beIN Sports 1 HD.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن رودريجو لن يسافر مع الفريق لـ سان سيباستيان، بسبب معاناته من الأنفلونزا، فيما سيتم إدراج بيلينجهام في القائمة، بعدما لم يتواجد فيها أمس الخميس.

استبعاد بيلينجهام بسبب التهابات في المعدة

وكان بيلينجهام قد تم استبعاده أمس الخميس من قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد، بسبب التهابات في المعدة.

يُذكر أن الفرنسي فيرلاند ميندي يغيب عن قائمة ريال مدريد بسبب الإصابة، فيما من المتوقع بحسب ما صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للقائمة الأسبوع المقبل، بينما يستمر غياب النمساوي ديفيد ألابا.

قائمة ريال مدريد لمباراة ريال سوسيداد

في حراسة المرمى: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس

خط الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر

خط الوسط: جود بيلينجهام –  توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي- أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - خوسيلو ماتو

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 32 جولة، برصيد 81 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ملاحقه وغريمه التقليدي فريق برشلونة، حيث يحتاج 7 نقاط فقط من أجل حسم اللقب لصالحه

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