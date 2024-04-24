تشكيل مانشستر يونايتد أمام شيفيلد فى الدورى الإنجليزى

كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام شيفيلد، فشهد البدء بالثلاثي، البرازيلي أنتوني، الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والدنماركي راسموس هويلوند في خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام شيفيلد كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - هاري ماجواير - كارلوس كاسيميرو - ديوجو دالوت

خط الوسط: ماينو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: بايندير - أماس - جاكسون - أوجوني - أماد ديالو - سفيان أمرابط - فورسون - سكوت ماكتومناي - وايتلي.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، فيما يحتل شيفيلد يونايتد المركز العشرين والأخير برصيد 16 نقطة.