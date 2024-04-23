الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: أرسنال يتقدم على تشيلسي بهدف تروسارد في ديربي لندن

أرسنال ضد تشيلسي
أرسنال ضد تشيلسي

تقدم فريق أرسنال على ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ديربي لندن، في قمة مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق البلجيكي لياندرو تروسارد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة زميله ديكلان رايس، مسجلًا الهدف رقم 100 لفريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد غياب كول بالمر والفرنسي مالو جوستو عن “البلوز” بسبب الإصابة والمرض.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جيلشريست - أكسيل ديساسي - بادياشيلي - مارك كوكريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: مادويكي -ميخايلو مودريك - نيكولاس جاكسون

ويجلس على مقاعد بدلاء تشيلسي كلًا من:
بيتينيلي - تريفوه شالوباه - تياجوة سيلفا - كاسادي - داير - تشوكوميكا - رحيم ستيرلينج - تاورينين - واشنطن

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - كايهيرو تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز

ويجلس على مقاعد بدلاء أرسنال كلًا من:

آيرون رامسديل - أولكسندر زينتشينكو - بيوتر كيور - جورجينيو - فييرا - إيميل سميث رو - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - إيدي نيكيتاه

وخرج المحترف المصري محمد النني من قائمة أرسنال لمباراة اليوم.

تروسارد ارسنال تشيلسى الدورى الانجليزى رايس

مواد متعلقة

الشوط الأول.. العين يفرض التعادل على الهلال في دوري أبطال آسيا

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي في ديربي لندن.. استمرار غياب النني

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي: غياب بالمر

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة مازيمبى

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. سفيان رحيمي أساسيًا

تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا: جيسوس يدفع بقوته الضاربة

تقارير: برناردو سيلفا يتمسك برغبته في الانتقال لـ برشلونة

على ماهر يعلن تشكيل المصرى لمواجهة فاركو فى دورى نايل

الأكثر قراءة

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

عاجل| الأهلى يستفسر عن سعر مابولولو.. وعودة ياسر إبراهيم بعد مازيمبى

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

مهرجان القاهرة الأدبي

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك