تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. سفيان رحيمي أساسيًا

كشف الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لـ العين الإماراتي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الهلال السعودي،، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد المملكة أرينا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS AFC 1.

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا، فيشهد تواجد المغربي سفيان رحيمي صاحب “الهاتريك” في مباراة الذهاب، أساسيًا.

وجاء تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: خالد الهاشمي - كوامي أوتون - بندر الأحبابي - إيريك مانديز

خط الوسط: يحيى نادر - بارك يونج وو - أحمد برمان

خط الهجوم: كاكو - سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس

تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، فشهد تواجد الثلاثي سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا وصالح الشهري في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل بليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ميشايل

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - صالح الشهري

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال كلًا من: محمد العويس - الربيعي - خليفة - جحفلي - محمد البريك - محمد كنو - سلمان الفرج - القحطاني - الحمدان

يُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز العين على أرضه ووسط جماهيره، بأربعة أهداف مقابل هدفين.