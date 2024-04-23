الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جيرو يتخلف عن المشاركة في الأولمبياد بسبب قراره باللعب في الدوري الأمريكي

أوليفييه جيرو
أوليفييه جيرو

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي لن يتمكن من المشاركة في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب فرنسا لكرة القدم، بعد التوصل لاتفاق للانضمام لـ لوس أنجلوس الأمريكي.

وتشير، إلى أن جيرو توصل لاتفاق للانضمام لـ لوس أنجلوس الأمريكي، مطلع شهر أغسطس المقبل، بعد نهاية عقده مع ميلان الإيطالي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن جيرو لن يتمكن من المشاركة في أولمبياد باريس هذا الصيف مع منتخب فرنسا، لإنه اختار اللعب في الدوري الأمريكي.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن ينضم جيرو لـ لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي، بدءًا من 1 أغسطس المقبل، لذا لن يتمكن من المشاركة مع منتخب فرنسا بقيادة تييري هنري، في الأولمبياد، لتعارض موعدها مع نفس توقيت انضمامه لناديه الجديد.

وكان جيرو قد عبر عن رغبته في اللعب مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس، قائلًا:"سيكون من الرائع اللعب في الألعاب الأولمبية، والمشاركة في الألعاب الأولمبية لبلدي، بالطبع. إنه شيء مفقود من سجلي"

يُذكر أن جيرو هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، بتسجيله 57 هدفًا في 131 مباراة، ويستعد معهم للمشاركة في يورو 2024 بألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

ويتمتع لوس أنجلوس بحقوق اكتشاف الدوري الأمريكي، ما يعني أن لديه أولوية التعاقد مع جيرو قبل أي نادٍ في الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد جيرو مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

أوليفييه جيرو جيرو منتخب فرنسا لوس أنجلوس اولمبياد باريس

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