نوتنجهام يطلب نشر محادثات حكام مباراته أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي نوتنجهام فورست، اليوم الاثنين، تقدمه بطلب رسمي إلى لجنة الحكام، لنشر التسجيلات الصوتية بين حكام المباراة التي جمعتهم بـ إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وكان نادي نوتنجهام فورست، قد أبدى اعتراضه على قرارات طاقم حكام المباراة التي جمعت الفريق بـ إيفرتون في الدوري الإنجليزي متهمين حكم تقنية الفيديو بأنه مُشجع لنادي لوتون تاون، الذي ينافسهم على تفادي الهبوط، وأنه رفض احتساب ثلاث ركلات جزاء

ونشر نادي نوتنجهام فورست بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:" قدم نوتنجهام فورست اليوم طلبًا رسميًا إلى لجنة الحكام لنشر التسجيلات الصوتية بين الحكام خلال مباراة الأمس ضد إيفرتون في جوديسون بارك".

وأضاف: "طلب النادي مشاركة هذا في ثلاث ألعاب رئيسية في المباراة - خطأ أشلي يونج ضد جيوفاني رينا (الدقيقة 24)، ولمسة يد آشلي يونج (الدقيقة 44)، وخطأ آشلي يونج ضد كالوم هدسون أودوي (الدقيقة 56)".

وأكمل: "نحن ندعو بقوة إلى تمكين مجتمع كرة القدم الأوسع والمشجعين من الوصول إلى التسجيلات الصوتية والنصوص لتحقيق الشفافية الكاملة، مما يضمن الحفاظ على نزاهة رياضتنا.".

وخسر فريق نوتنجهام فورست أمام مضيفه إيفرتون بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 26 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة وحيدة عن لوتون تاون الذي يتواجد في المركز الثامن عشر المؤدي للهبوط.

يُذكر أن نوتنجهام بيانًا أمس الأحد عبر حسابه على منصة “إكس” جاء فيه:" ثلاثة قرارات سيئة للغاية - ثلاث ركلات جزاء لم يتم احتسابها - والتي لا يمكننا قبولها ببساطة".

وأضاف: لقد حذرنا لجنة الحكام من أن حكم تقنية الفيديو هو من مشجعي لوتون قبل المباراة لكنهم لم يغيروه.. لقد تم اختبار صبرنا عدة مرات.

واختتم: "سوف ينظر نوتنجهام فورست الآن في خياراته".