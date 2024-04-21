بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود لسكة الانتصارات من بوابة فولهام

عاد فريق ليفربول لسكة الانتصارات، بالفوز على مضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع ترينت ألكسندر أرنولد تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 32، من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة في الزاوية اليسرى لمرمى لينو حارس فولهام.

وتمكن البلجيكي تيموثي كاستاني تعديل النتيجة لـ فولهام في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع الهولندي ريان جرافنبيرش تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة رائعة من هارفي إيليوت.

وأكد البرتغالي ديوجو جوتا انتصار ليفربول في الدقيقة 72 بتسديدة من داخل منطقة الجازء من متابعة لتمريرة زميله كودي جاكبو.

وشارك نجمنا المصري محمد صلاح مع ليفربول كبديل لزميله الكولومبي لويس دياز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 74 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بصفة مؤقتة، فيما تجمد رصيد فولهام عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوانساه - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت - واتارو إندو - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو - ديوجو جوتا.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء احتياطيًا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب “أنفيلد رود”، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4-3.