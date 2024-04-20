السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال الجريح يبحث عن الفوز أمام وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

أرسنال
أرسنال

يحل فريق أرسنال ضيفًا على وولفرهامبتون في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2023-2024.

أرسنال يبحث عن الفوز أمام وولفرهامبتون في البريميرليج

ويخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين، أمام أستون فيلا في البريميرليج أدت لفقده صدارة جدول ترتيب المسابقة، وأمام بايرن ميونخ الألماني أخرجته من دوري أبطال أوروبا.

لذا فلا سبيل أمام فريق أرسنال سوى محاولة تحقيق كل النقاط الممكنة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أمل أن يتعثر مانشستر سيتي، ومن ثم العودة للصدارة، لتفادي موسم صفري آخر، بعد أن كان المجد قريبًا منهم قبل أسبوع فقط.

مصطفى محمد في مهمة جديدة مع نانت أمام رين في الدوري الفرنسي

وفي الدوري الفرنسي، يستضيف فريق نانت الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، نظيره رين، ضمن لقاءات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لا بوجوار.

ويأمل رفاق مصطفى محمد في تحقيق الانتصار على ضيفهم من أجل الابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط قبل نهاية المسابقة بـ 5 جولات، حيث يبتعدون عن صاحب المركز السادس عشر الذي يخوض ملحق البقاء في المسابقة، بفارق 5 نقاط فقط.

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بايرن ميونخ يهزم أرسنال بهدف ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يواجه يونيون برلين في الدوري الألماني

وفي الدوري الألماني، يواجه فريق بايرن ميونخ المنتشي بالتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مضيفه يونيون برلين، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ خسر لقب الدوري بشكل رسمي لصالح باير ليفركوزن، لكن المدرب توماس توخيل سيسعى لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل قبل الموقعة المنتظرة أمام ريال مدريد الإسباني في دوري الأبطال.

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