السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لاعب مازيمبى: مواجهة الأهلى ليست سهلة.. والفوز هو طريقنا الوحيد

فيصل ساكا لاعب مازيمبي
فيصل ساكا لاعب مازيمبي

تحدث فيصل ساكا، لاعب وسط فريق مازيمبي الكونغولي الشاب، عن مواجهة ناديه أمام الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب "لوبومباشي".

وقال ساكا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "مواجهة الأهلي ستكون صعبة للغاية على الفريقين لكننا جاهزون لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز".

وأضاف: " لقد شاهدت فريق الأهلي من قبل، هو فريق جيد ويمتلك لاعبين رائعين وليس لاعبًا بعينه".

وتابع: "لا يمكنني التنبؤ بنتيجة المباراة وكم عدد الأهداف المسجلة، لكن ما أعرفه أننا سنفوز وسنتأهل إلى النهائي".

على صعيد آخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير استعدادًا لمباراة مازيمبي، التي تجمع الفريقين عصر السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة ظهراليوم السبت بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصر  السبت، على ستاد لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما تقام مواجهة الإياب بين المارد الأحمر والفريق الكونغولي، بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمعة المقبلة 26 أبريل الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال 

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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