السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

طاقم الأهلي في مباراة
طاقم الأهلي في مباراة مازيمبي

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي، مساء اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ملعب تي بي مازيمبي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وإسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على طلب الأهلي توفير التأمين اللازم لبعثة الفريق أثناء الطريق من الفندق إلى ملعب المباراة، وكذلك أثناء الخروج من الملعب إلى مطار لوبومباشي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير استعدادًا لمباراة مازيمبي، التي تجمع الفريقين غدًا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه على ملعب تي بي مازيمبي، الذي يستضيف اللقاء، وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأدى اللاعبون فقرات بدنيةعديدة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا متنوعًا للحراس، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي في الثالثة ظهر غد السبت بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي.

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