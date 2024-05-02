طبلية عشماوى.. تفاصيل وطريقة شنق المتهم باغتصاب رضيعة سودانية بمدينة نصر

الثلاثاء المقبل وتحديدا في 7 مايو يخطو المتهم باغتصاب وقتل طفلة مدينة نصر أولى خطواته في الطريق نحو المشنقة والوقوف على "طبلية عشماوي" حيث ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام شنقا.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، بقتل الطفلة سودانية الجنسية جانيت جمعة بطرس تنظرها دائرة الجنايات المختصة يوم ٧ مايو الجاري بعد قرار النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

اعترافات صادمة في القضية 5901

أقوال مغتصب طفلة مدينة نصر في القضية رقم 5901 لسنة 2024 فجر خلالها اعترافات صادمة في الجريمة التي وقعت احداثها قبل ١٠ ايام في أحد احياء مدينة نصر

وقال: "كنت هنا في المكان ده فكيت البامبرز وبدأت أغتصبها لحد ما صرخت جامد كتمت نفسها لقيت صوتها سكت وجسمها مبقاش يتحرك عرفت إنها ماتت فكملت تاني وقعدت أغتصبها ساعتين ورميتها ورجعت على شقتي عشان محدش يشك فيا".

وأصرّ المتهم خلال التحقيق معه على رواية أنه "ملبوس وحد عامله عمل" وقال إنه يعاني من السحر والرغبة في أجساد الاطفال الصغار وجثث الموتى وتردد على مشايخ كثيرة لعلاجه لكنهم فشلوا حتى شاهد الطفلة فتحركت شهوته وارتكب الجريمة.

وقال المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات: "أنا عندى ميول جنـسية، ومن زمان وأنا بحب أمارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي وبعاني منها".

وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: "عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت آخدها وأعمل معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قلت عندي ميول للحاجات دي".

حق الطفلة جانيت

وأصدر النائب العام بيانا رسميًا في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس تضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وتلقت النيابة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها، 10 أشهر، بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

وحددت محكمة الاستئناف جلسة ٧ مايو الجاري كاولى جلسات محاكمة عاجلة للمتهم.